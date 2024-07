De la Fuente: «Este equipo tiene corazón»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. El seleccionador riojano se mostró muy feliz por la proeza de los suyos, que por primera vez en la historia son capaces de doblegar a una anfitriona en una fase final de Eurocopa. El duelo se decidió en la prórroga con un cabezazo de Mikel Merino.

Luis de la Fuente comenzó hablando de los cambios: «Se ha demostrado que sin correr también se ganan los partidos». «Es momento para poner en valor lo que se ha conseguido. Cualquier contratiempo que tengamos se va a recuperar mejor con una victoria. Veremos como evolucionamos. Pedri ha recibido una entrada muy fuerte, le he retirado del campo y queremos ser optimistas. Estoy tranquilo con todos los jugadores que tenemos», comentó sobre las ausencias.

Sobre la dureza, fue claro: «Yo vengo del fútbol en los años 80 y no me sorprende esas cosas. Esto es fútbol. No me quejo de la dureza de los rivales, valoro lo que hemos hecho, la sensación de equipo y eso es lo que hay que poner en valor».

También valoró la fortaleza del grupo: «Este equipo tiene corazón, son insaciables. No se cansan de competir. Es un orgullo para mí dirigirles. Les conozco muy bien. Muchos han ganado en sus clubes, pero otros muchos en categorías inferiores y eso no es gratis. No se puede cuestionar el orgullo, la raza, lo bien que juegan… Es un valor seguro».

«Estoy orgulloso de unos jugadores que son un ejemplo para un país. Yo lo que quiero es que me valoren los jugadores, ese es el examen que paso a diario. Me siento muy querido y valorado. Lo que se diga desde fuera me da igual. Me preocuparía no tener la confianza del vestuario. Voy a morir con ellos como sé que ellos mueren por mí», comentó el seleccionador.

Sobre si este es un momento clave, explicó que es «histórico». «Hoy no somos conscientes de lo que hemos conseguido y de las posibilidades que tenemos. Tienen valores y eso, además de los futbolísticos, son un ejemplo de trabajar como piña. Estamos muy contentos de representarlos. Hasta dónde nos va a llevar, Dios dirá, pero estamos seguros de que muy lejos», explicó.

De la Fuente comentó los dos peores momentos del partido: «Es muy difícil actuar porque los jugadores no te escuchan. Lo importante es la previa, donde hay un trabajo inmenso. El peor momento que hemos pasado ha sido la lesión de Pedri y luego su gol en el minuto 88. Hemos tenido que aguantarlo, pero eso también nos enseña. En la vida nada es fácil».

«En un momento he recordado el 2015 cuando ganamos el Europeo en Grecia con jugadores que estaban. Luego, el Europeo Sub-21. Llevamos casi 10 años juntos y es un equipo que no falla. Que lo han ganado todo y quieren seguir ganando. Nos hacen muy competitivos que va a estar cerca de la victoria. Cuando perdamos me darán palos, pero me da igual», explicó.

«Tenemos una euforia controlada, pero nos ilusiona que haya un país ilusionado. Lo importante es el objetivo y este equipo está siendo un ejemplo. Sabemos como nos las gastamos en España y a veces se nos olvida el camino», finalizó.