Olmo también es un crack mundial

Dani Olmo tenía que ser en Alemania. No estaba siendo sencilla la Eurocopa del, por el momento, el verano es largo, jugador del Leipzig. Llegó de los primeros a Las Rozas para comenzar a trabajar, pero no llegó bien y tanto él como Luis de la Fuente lo sabían. No viajó a Badajoz a jugar contra Andorra y vio desde el banquillo el duelo frente a Irlanda del Norte que se celebró en Mallorca. No estaba bien, el pie no le dejaba ser ese jugador que tan importante es siempre para esta España.

Comenzó la Eurocopa y lo hizo en el banquillo. ¿En su lugar? Un Pedri que tampoco estaba al cien por cien, pero por lo menos sí estaba sano. Con el paso de los partidos fue creciendo en ritmo, hasta que frente a Albania, con nada en juego en lo deportivo para España, fue titular y dejó claro que su torneo ya había empezado. Olmo ya estaba aquí. De sus botas nació el gol de Ferran Torres que dio la victoria a la selección española.

Y frente a Georgia, en octavos de final, demostró que ya no sólo estaba, sino que sumaba. Saltó al campo en el minuto 52, marcó un gol y dejó unas sensaciones que llevaron a De la Fuente a dudar en la previa de los cuartos de final contra Alemania. ¿Olmo o Pedri? ¿Pedri u Olmo? Finalmente, se decantó por el canario, pero su apuesta duró cuatro minutos. Lo que tardó Kroos en dejarle fuera de combate con una durísima entrada que quedó sin castigo.

Olmo entró al campo y empezó a demostrar que sigue siendo ese jugador que siempre ha brillado con España. Jugó, hizo jugar, marcó un golazo, dios una asistencia a Mikel Merino para que este marcase el gol que logró lo imposible e hizo una auténtica exhibición. Un gol para la eternidad.

Mr. Catering Yamal

Cuatro partidos y tres asistencias. El día que la meta será sensacional, pero la aportación de Lamine Yamal en esta Eurocopa ya está siendo un auténtico espectáculo. De sus botas, de esas botas que lleva un niño de 16 con todo para comerse el mundo, el pase que acabó en gol de Dani Olmo. Antes, asistió a Carvajal frente a Croacia y a Fabián contra Andorra.

La fe de Carvajal

Dani Carvajal hizo un corte de esos que salvan partidos. Se tiró al suelo para bloquear un disparo de Havertz que, de haber cogido portería, es probable que hubiese acabado en gol. Quién sabe, porque bajo los palos estaba un Unai Simón que también puso su grano de arena para llevar a España a semifinales. El lateral no estará en semifinales y es un problema.

La amarilla de Le Normand

No quiso correr riesgo Luis de la Fuente en ningún momento del partido y, por ello, en el descanso cambió a Robin Le Normand por Nacho. El todavía central de la Real Sociedad vio una amarilla en el primer acto que le dejará fuera de las semifinales y el seleccionador español no se quiso arriesgar a algo más.

Kroos nos dejó sin Pedri

Cuatro minutos, eso fue lo que duró Pedri González en el terreno de juego. La presencia del canario en el once titular era una de las dudas del encuentro, ya que Dani Olmo había dado argumentos para comenzar de inicio estos cuartos de final de la Eurocopa. Finalmente, Luis de la Fuente se decantó por la continuidad, puso al jugador del Barcelona y una falta que se quedó sin castigo de Kroos le sacó del partido demasiado pronto.

Kroos entró al jugador español en un choque rodilla con rodilla que dejó fuera de combate al internacional español demasiado pronto. Tuvo que ser sustituido por Dani Olmo y los servicios médicos, aunque descartaron una lesión de máxima gravedad, sí pudieron comprobar que sufre un esguince lateral interno en la rodilla izquierda que, salvo sorpresa, pondrá punto final a su Eurocopa.

Las notas de España