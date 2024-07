España retira a Kroos

Toni Kroos deja el fútbol. España retiró a la leyenda alemana tras ganar por 2-1 en la prórroga en un apasionante duelo de cuartos de final de la Eurocopa 2024. La selección española se cargó por primera vez a la anfitriona con un tanto de Mikel Merino en el 119. El centrocampista alemán cuelga las botas tras una carrera llena de títulos y grandes momentos. Gracias Kroos y perdón por retirarte.

Toni comenzó el España-Alemania en Stuttgart como no suele hacerlo. El mediocentro alemán es un señor sobre el césped. Pero en los primeros minutos ante la selección española no lo fue. En el minuto cuatro lesionó a Pedri con una entrada durísima. No recibió ni la amarilla, que lo merecía, y protestó de manera exagerada. Luego sí sacó su señorío para preocuparse por el canario cuando este confirmó que ya no podía seguir jugando.

La intensidad de Kroos ante España fue tremenda desde el primer instante. Estuvo muy duro al corte en cada jugada y presionando cada acción. No quería despedirse del fútbol con las semifinales y la final de la Eurocopa en el horizonte. Lo estaba dando todo con una garra y un carácter tremendos. A veces pocos comunes en él, y eso que ya sabemos que es supercompetitivo

La grada del Stuttgart Arena estaba rendida a su ‘8’. Por las calles de la ciudad pudimos numerosas camisetas con su número y nombre. En el minuto 25 fue a lanzar una falta lateral y todo el estadio se puso en pie y empezó a corear su nombre. Nadie quería que Toni se despidiese.

Tácticamente, Toni Kroos se colocaba como tercer central, entre Rüdiger y Tah, en cada jugada para sacar la pelota desde atrás e iniciar él la jugada. Todo giraba en torno a él. Si fallaba un pase o su compañero no lo recibía de manera acertada, se pillaba un mosqueo tremendo. Quería ganar como fuera. Si España jugaba en largo, ahí estaba Kroos también para defender a Olmo o Morata.

Su acompañante durante el primer tiempo en el centro del campo fue la sorpresa del once. Emre Can venía de lesión, fue titular y sus primeros 45 minutos no fueron buenos. Kroos necesitaba un acompañante mejor. Nagelsmann lo vio claro y tras el descanso metió a Andrich en el medio.

Olmo aprovechó un despiste de Kroos

España se adelantó en Stuttgart en el minuto 51 tras una buena jugada donde Morata abrió a banda derecha, Lamine encaró, levantó la cabeza y puso una pelota perfecta, rasa, a la frontal para que Dani Olmo hiciese el 1-0 con un disparo sutil al fondo de la red.

Kroos fue protagonista en la jugada de forma negativa para su Selección. Mientras Lamine encaraba por la derecha, el ex del Real Madrid venía tranquilamente trotando por el medio, sin mirar atrás, donde tenía a Olmo a una distancia considerable. Cuando el extremo español puso el pase, Kroos no realizó bien sus vigilancias y Olmo llegó totalmente libre de marca para anotar el primero de la tarde.

La desesperación de Kroos alcanzó su punto álgido en el minuto 67. Se iba Olmo solo por el carril central y el mediocentro alemán lo agarró y lo tiró al suelo. Taylor le sacó una amarilla que le tendría que haber mostrado en el minuto 4. Por lo tanto, Kroos tuvo que ser expulsado ante España, pero se libró.

Kroos lo intentó hasta el final colgando balones de muchísimo peligro que Unai Simón, el poste o la suerte sacaban fuera. El juego de Alemania lo lideraba él desde atrás hasta el último minuto. Tanto fue el cántaro a la fuente, que en el 88, Alemania empató el partido con un gol de Wirtz tras un centro al área y un cabezazo al segundo palo de Kimmich. Aunque no fue de Toni, sí inició la jugada él. El partido se iba a la prórroga en Stuttgar.

En el tiempo extra, Kroos recibió un golpe, se estiraba y continuaba como podía. Se le notaba el cansancio sobre el césped, pero no quería dejar al equipo sin su presencia. En el 112 se tiró al suelo. Estaba tieso. La grada coreó su nombre y continuó sobre el césped. Pero un gol de Mikel Merino en el 119 confirmó su retirada. Adiós y muchas gracias por todo Toni.