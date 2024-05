Isco alza la voz y pide sitio en la Eurocopa: MVP de la Liga en el mes de abril

Isco Alarcón ha conseguido lo que muchos daban por imposible a estas alturas de su carrera. Ha recuperado la ilusión por el fútbol de la mano del Real Betis y de Pellegrini y está rayando a un nivel muy cercano al que exhibió en el Real Madrid en los años dorados de su trayectoria.

El del Arroyo de la Miel ha regresado de su lesión desplegando un juego excelso y eso le ha permitido ser galardonado por la Liga como el mejor jugador del mes de abril, la primera vez en la temporada que recibe este reconocimiento. Un mensaje lleno de contenido para Luis de la Fuente a escasas semanas de dar a conocer la lista de convocados para la Eurocopa, ahora ampliada a 26 jugadores.

El técnico chileno del Real Betis, que ya tuvo bajo sus órdenes a Isco durante su etapa en Málaga, ha conseguido volver a exprimir todo el talento del mediapunta que, tras su paso fallido por el Sevilla y su frustrado fichaje por el Unión Berlín, ha recuperado la alegría en su juego en la otra orilla del Guadalquivir. Y este es precisamente el mayor argumento que tiene la afición bética para agarrarse a las opciones del cuadro verdiblanco de pisar Europa la próxima temporada. Todo pasa por Isco y su fútbol.

Las tres actuaciones que ha completado durante el mes de abril, con un gol de penalti en el derbi sevillano y una asistencia maravillosa a Fekir para remontar el choque frente al Celta, han valido para que el malagueño se impusiera en la votación a Iago Aspas, En-Nesyri, Savinho y Vinicius, que ya fue nombrado mejor jugador de marzo. Además de aportar mucho al juego colectivo del Real Betis, Isco ve en su gran nivel una de las pocas bazas que aún puede explotar para estar en la lista de convocados para la Eurocopa que se disputa este próximo verano.

Isco no pierde la esperanza de la Eurocopa

La empresa no va a ser nada sencilla puesto que Luis de la Fuente no ha contado con Isco desde que se hizo cargo de la selección. Su filosofía de presente y futuro parece no encajar con aquellos jugadores más experimentados aunque el técnico siempre ha defendido que no discriminaría a nadie por la edad que marca su DNI. Aun así, la juventud parece ser un reclamo importante para el seleccionador de cara a afrontar la competición europea que comienza en algo más de un mes.

El futbolista del Betis, por su parte, está haciendo lo que debe hacer. Demostrar con sus actuaciones sobre el césped que está totalmente capacitado para participar en la Eurocopa y comandar el ataque de la selección. Pocos futbolistas parecen estar al nivel del malagueño a estas alturas de temporada y la decisión final solo está en la cabeza de Luis de la Fuente.

No obstante, aún quedan una semanas para que el seleccionador dé a conocer la lista y siempre puede incluir alguna sorpresa de última hora aunque él tenga a algunos futbolistas fijos que son de su máxima confianza a los que, con toda probabilidad, sí va a llamar.