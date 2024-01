Isco relata su final en el Real Madrid: «Perdí la ilusión por jugar, me sentía una víctima y no lo era»

Isco Alarcón vuelve a sonreír en el Betis, donde ha vuelto a encontrar su mejor versión. Un rendimiento que Isco ofreció en su día en el Real Madrid pero que, de la noche a la mañana, desapareció. Ahora, hace autocrítica y reconoce sus errores, señalando que se «sentía como una víctima y no lo era». Señala que ese bajón deportivo le llevó a perder «la ilusión por demostrar, por jugar y por quitarle el puesto a un compañero», lo que le llevó a venirse «un poco abajo».

El actual futbolista verdiblanco relata su desaparición con el Real Madrid, que llegó con Santiago Solari en el banquillo. Después de un inicio de temporada complicado a las órdenes de Lopetegui, tras la salida de Zidane, con el que fue pieza clave, Isco fue uno de los sacrificados por el argentino. «No sé muy bien lo que pasó, nadie fue claro conmigo», comienza apuntando Isco.

«Con Solari jugué un partido de Copa del Rey y luego minutos sueltos, 10 minutos… Yo no sabía cómo estaba, si bien o mal, y me vine abajo», indica sobre su pérdida de protagonismo con el conjunto blanco. Reconoce que, en ese momento, estaba «cabreado con todo el mundo» y que pensaba que «nada» era «culpa» suya. «Echas balones fuera constantemente y el tiempo te da la perspectiva de qué hiciste tú para cambiar, por qué no diste un paso más, no luchaste más…», revela.

Su mal momento en el Real Madrid se prolongó en el tiempo durante casi tres años, puesto que desde 2019 hasta que salió del club en 2022 no volvió a contar con la importancia que tuvo durante la primera etapa de Zidane en el club. En la reflexión que hace sobre lo sucedido en esos tres años se culpabiliza de lo sucedido: «Ahora reconozco que perdí la ilusión por demostrar, por jugar, por quitarle el puesto a un compañero y que era algo que había hecho anteriormente».

«Me vine un poco abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación que sí había tenido otras veces», continúa Isco. El centrocampista ha relatado en un reportaje de Universo Valdano lo sucedido durante esa época y no duda en mostrar su arrepentimiento por cómo se dieron las cosas. «El que más se arrepiente soy yo», le dice al argentino.

Isco hace autocrítica sobre su salida del Madrid

Isco reconoce que en su momento no fue capaz de verlo, pero que con el paso del tiempo ha sido capaz de echar la vista atrás y encontrar los errores que cometió durante su etapa en el Real Madrid. Ahora, en el Betis, vuelve a ser aquel jugador diferencial que fue durante la segunda época más brillante en la historia del conjunto madridista, donde ganó cinco Champions, teniendo en tres de ellas una importancia capital.

«Lo digo ahora que ha pasado tiempo, que vuelvo a disfrutar del fútbol como un niño pequeño, pero en ese momento estaba peleado con todo el mundo. Le echaba la culpa a fulanito, a menganito… me sentía una víctima y no lo era», finaliza el futbolista.