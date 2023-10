La misteriosa pista de Isco sobre su salida del Real Madrid: «Algún día lo contaré»

Isco Alarcón está atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva dos años después de abandonar el Real Madrid. El malagueño ha recuperado la sonrisa de la mano de Manuel Pellegrini en el Betis, donde se ha convertido en una pieza fundamental para el técnico chileno. Aprovechando el parón de selecciones, el centrocampista ha hablado sobre su etapa en el club blanco y los motivos de su salida en 2022.

«Sentí que debí irme del Real Madrid, pero dejar al mejor club del mundo no es fácil», comienza diciendo Isco en una entrevista. El de Arroyo de la Miel aterrizó en el Santiago Bernabéu en 2013 tras rendir a un altísimo nivel en el Málaga. Sin embargo, su etapa en el «mejor club del mundo» no salió como a él le habría gustado. A partir de 2018 su rendimiento cayó en picado y empezó a ser objeto de las críticas, ante lo que Isco asegura: «El ruido que se genera desde fuera viene de los medios. Cuando haces una mala temporada, te etiquetan como acabado».

«Los medios te encumbran pero también te dicen que estás acabado o retirado. Son etiquetas que ponen los medios, la gente se hace eco… Hay mucha prensa rosa dentro del fútbol, mucho clickbait, cosas que no ayudan a los futbolistas», comentó el centrocampista malagueño que reconoció que «siempre he confiado en mí, que no estaba acabado y era el Isco de siempre. Sólo necesitaba un poco de confianza y ahora la tengo».

«Debí irme del Madrid, porque sentía que ya no tenía que estar más ahí. Pero dar ese paso de dejar el mejor club del mundo es complicado, acertar con el momento adecuado en el que tienes que dar ese paso de irse es más difícil todavía. Son decisiones con las que uno tiene que lidiar para siempre», explicó el ahora jugador del Betis en una entrevista con El Pelotazo de Canal Sur .

Isco Alarcón desveló que en los últimos años en el Real Madrid estuvo más apático «por circunstancias que algún día contaré». «En el Real Madrid estuve nueve años, los últimos estuve más apático por circunstancias que algún día contaré, pero también cinco o seis años muy buenos, en los que jugué con los mejores del mundo y gané títulos», dijo.

Isco y los problemas «con entrenadores»

El ex de Sevilla, Real Madrid, Málaga y Valencia dio pistas sobre los problemas que tuvo con algunos entrenadores durante su paso por el conjunto madridista. «Estuve muchos años, estaba muy contento y feliz. Pasaron cosas con entrenadores, que hiciera lo que hiciera no iba a jugar».

No obstante, el centrocampista del Betis reconoció que no estaba preparado mentalmente para vivir aquello, y lo pasó mal por momentos: «Me faltó estar preparado mentalmente, hubo momentos que en vez de dar un poco más me vine abajo. Me hicieron saber que pasara lo que pasara iba a jugar poco».

Isco sueña con regresar a la selección

Isco firmó por el Betis este verano con la esperanza de recuperar su nivel con un entrenador con el que ya rindió muy bien en el Málaga. El de Arroyo de la Miel explicó cómo su fichaje por el club verdiblanco: «Mi llegada al Real Betis fue muy fácil, en una tarde y media yo creo. Muy rápido. Yo quería jugar y quería competir. Tenía ofertas de fuera económicamente más importantes, pero nunca me he guiado por eso en mi carrera».

«Hablé con el míster y con Ramón Planes. Es un equipo en crecimiento con un grupo muy bueno», añadió. «Con el míster pasé dos años maravillosos», dijo sobre su relación con Manuel Pellegrini. Ahora el sueño de Isco es volver a la selección española para poder disputar la Eurocopa 2024 de Alemania. Su nombre ha sonado en todas las listas de Luis de la Fuente pero por ahora no ha regresado al combinado nacional.

«Tengo 31 años…. y nunca he jugado una Eurocopa. He jugado Mundial pero me gustaría disputar una Eurocopa. Eso viene de hacer un gran trabajo en el Betis, cumplir todos los objetivos. Si me lo merezco, quizá pueda estar», explicó el centrocampista malagueño al ser preguntado por su posible regreso al equipo nacional en futuras convocatorias.