Isco reconoce que pudo irse al Barça: «Me llamó Bartomeu y con lo que pagaba en esa época…»

Isco se ha pronunciado sobre su etapa en el Real Madrid. El jugador, que está actualmente sin equipo, ha revelado que durante su estancia en el conjunto blanco se puso en contacto con él el entonces presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, para mostrarle su interés. Reconoce que, a pesar de que el Barça entonces pagaba muy bien, prefirió renovar como madridista.

Después de hablar sobre su enganchón con Monchi que derivó en su salida del Sevilla, después de que el que fuera director deportivo hispalense le agarrase del cuello tras una discusión, ahora se ha pronunciado acerca de su pasado como jugador del Real Madrid. Reconoce que no supo marcharse a tiempo y que, hoy por hoy, sigue sin saber qué pasó con Solari para que el técnico dejase de confiar en él.

Pero lo más llamativo es cuando habla de su renovación en 2018. «Me renovaron en el año del Mundial porque me faltaba un año y me lo había ganado. Y porque tenía muchas ofertas. Había miedo a que me fuera a algún equipo rival», señala Isco. Al ser preguntado sobre si ese equipo era el Barcelona, no tiene problema en afirmarlo: «Sí. Me llamó Bartomeu y con lo que pagaba Bartomeu en esa época… Pero yo estaba en el Madrid muy bien, con mis compañeros, con un ambiente increíble en el vestuario… Era el equipo de mis sueños, en el que yo había ganado lo que soñaba… No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo. Como he disfrutado en el Madrid sabía que no iba a disfrutar en otro sitio».

En una entrevista concedida a Marca, el futbolista habla sin tapujos sobre su pasado. Reconoce que con Solari no sabe exactamente qué pasó para que dejara de contar con él. «Realmente, no sé si se estaba riendo de mí», afirma. También que, tras la marcha del argentino y el regreso de Zidane, no estuvo a la altura: «Estaba totalmente desmoralizado. Tras la pandemia dejé de jugar. Honestamente, fue más demérito mío».