Isco renace con el Betis: «He contado con ayuda familiar y psicológica»

Isco Alarcón ha vuelto a la Liga por todo lo alto. El malagueño, que llevaba más de medio año sin equipo, volvió a sentir el fútbol gracias a la confianza depositada del Betis. Manuel Pellegrini, su gran valedor, le ha dado la titularidad en los dos primeros partidos del campeonato y el ex del Real Madrid ha respondido con dos MVP. Después del choque ante el Atlético, el de Arroyo de la Miel habló de la importancia que ha tenido en su regreso la labor de los psicólogos.

«Me estoy encontrando bien. Estoy muy contento de llegar a un club como el Real Betis y más con la acogida que me han dado el entrenador y todos en el club, la cual ha sido muy buena», comentó Isco tras el partido. «Estoy mejor de lo que esperaba, es mucho tiempo sin competir, pero me siento bien. Ojalá podamos disfrutar y hacer una muy buena temporada. Tengo muchas ganas de ayudar», añadió el mediapunta español.

«He pasado momentos complicados. Al final decidí parar un tiempo porque lo necesitaba, ya no solo físicamente, sino para reciclarme mentalmente. He contado con ayuda familiar y psicológica. La salud mental es muy importante y debemos darle su lugar. He pasado por momentos complicados por todo lo que ha ocurrido. Después tuve varias ofertas, pero no me sentía preparado. Ahora me he reciclado y estoy fuerte mentalmente. Al final es fútbol, es mi lugar y estoy contento de estar de vuelta», proseguía Isco.

«No me ha sorprendido lo que es el Betis porque veo a los jugadores, el ambiente que hay y como muchos jugadores están deseando volver. Joaquín y Ceballos me han hablado muy bien del equipo, algo que también han hecho Ramón Planes y el míster. Agradezco todo lo pasado porque es algo que me ha traído hasta aquí. Aquí hay un gran ambiente, tanto en la grada como en el vestuario», zanjó el futbolista.