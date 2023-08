Sara Sálamo arremete contra Monchi para defender a Isco: «Eres el antideporte»

Sara Sálamo, mujer de Isco Alarcón, volvió a utilizar sus redes sociales para salir en defensa del actual jugador del Real Betis. El ex de Real Madrid o Sevilla denunció una agresión de Monchi en una entrevista y este le restó importancia en otra. Sara Sálamo no se pudo contener y arremetió con dureza contra el ex director deportivo del Sevilla. Minutos después, la actriz borró su cuenta personal.

«Igual lo de restarle importancia a una agresión es de ser… Pues como tú eres. Igual mi respuesta también te pone violento… (espero que ahora sepas controlarte). Igual deberías aprender a replicar de otra forma cuando escuchas algo que no te gusta. Eres el antideporte», afirmó la mujer de Isco Alarcón en sus redes sociales.

«¿Una disculpa no hubiera estado mejor? Espero que te vaya muy bien en tu carrera y en tu vida», culminó Sara Sálamo.