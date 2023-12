La comentada frase de Isco sobre los árbitros… ¿atacando al Real Madrid?

Isco Alarcón volvió a enfrentarse al Real Madrid, esta vez con la camiseta del Betis, y perdonó a su ex equipo con dos claras ocasiones que no terminaron en gol por poco. Una la detuvo Lunin y la otra se estrelló contra el poste. El futbolista malagueño, tras el partido, hizo una reflexión sobre las críticas a los árbitros con un posible dardo contra el club madridista.

«Hoy en día se habla demasiado de los árbitros. Todos nos quejamos muchísimo. No me gusta la dinámica que está cogiendo el fútbol, con programas dedicados a hablar de actuaciones arbitrales. El fútbol es muy bonito y no podemos perder el tiempo en hablar si el árbitro pita bien o pita mal. Ahora, con las cámaras y el VAR retratan más a los árbitros. Lo que tenemos que hacer es dedicarnos a jugar al fútbol», comentó de forma tajante Isco tras el empate entre Betis y Real Madrid.

«Viendo cómo ha terminado el partido y lo cerca que estuvo el segundo gol, sabe a poco. Sabemos al rival que nos enfrentamos y las ocasiones que tuvieron. Fue un empate justo. En el Villamarín nos llevan en volandas cada partido. Hemos hecho un fortín. Ojalá podamos seguir así. Si queremos conseguir nuestro objetivo, tenemos que seguir así», continuó Isco a pie de campo tras el encuentro contra el Real Madrid.

Sobre Manuel Pellegrini, Isco afirmó que «empecé de su mano y ahora, tras muchos años, tengo suerte de compartir vestuario con él. Agradecer la confianza que tiene en mí. Sólo tengo palabras buenas para él. Siempre que vas perdiendo contra el Real Madrid tienes que arriesgar. No hemos perdido la cara al partido. Incluso hemos podido ganar».

Aitor Rubial empató con un golazo

El lateral derecho del Betis, Aitor Ruibal, autor del gol de su equipo, que empató (1-1) este sábado en el estadio Benito Villamarín ante el Real Madrid, destacó a la conclusión del encuentro que han «competido como animales».

«No tengo fuerzas ni para hablar. Tuvimos mucho ritmo ante uno de los mejores equipos del mundo y al que le hemos plantado cara. Contentos al final por sacar un punto ante un rival así», comentó en declaraciones tras el encuentro. Sobre qué le faltó a su equipo para ganar el choque, recalcó que «ha faltado que la pelota entre», además de que «en los primeros quince minutos se sufrió mucho, pero se han tenido ocasiones».

Sobre su gol, comentó que lo habla con su «familia». «Tengo que pegarle porque tengo buen disparo. La confianza al final te da eso. No me lo he pensado», relató. También se refirió a su duelo directo con el brasileño Rodrygo Goes y dijo que «si te encara 150 veces, se te tiene que ir alguna vez».

«Me llevo su camiseta por estar el partido detrás de él», dijo Aitor Ruibal, quien sobre el penalti reclamado por el rival dijo que cree que no fue porque «el contacto es mínimo», aunque reconoció que lo tendrá «que ver».