El tirón de orejas de Sergio Ramos a Isco tras su teatro en el derbi

Sergio Ramos afeó a Isco su teatro en el derbi del pasado domingo entre Betis y Sevilla. El malagueño fingió una agresión de Loïc Badé dentro del área y el árbitro cayó en la trampa y señaló penalti de primeras. El central, que conoce muy bien a su ex compañero en el Real Madrid, fue a por él mientras revisaban la acción desde el VAR y le tiró de la oreja como señal de que se ha portado mal y era puro teatro.

Este gesto de Sergio Ramos a Isco se ha hecho viral en las redes sociales y ha cabreado mucho a los béticos. El camero quiso darle una reprimenda a su ex compañero por haber exagerado la acción. Los hechos sucedieron en el minuto 58 de partido, dos minutos después del gol del empate de Kike Salas. Badé recibió un mal pase atrás de Ocampos que complicó toda la jugada.

El central francés se giró para intentar salir del área en dirección contraria a la portería, pero Isco ya estaba encima y al intentar zafarse de él soltó el brazo y le dio en el hombro. Inmediatamente, el centrocampista se fue al suelo y José María Sánchez Martínez señaló penalti. El Sevilla no se lo podía creer y Sergio Ramos fue directo a Isco para recriminarle que había exagerado el contacto.

Tirón de orejas de Ramos a Isco tras su acción con Badé. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/qdgaQFdgXI — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 28, 2024

Tras ver las imágenes repetidas, el VAR llamó a capítulo a Sánchez Martínez para que revisara la acción en el monitor: «José María, te recomiendo que vengas a verla, por favor», le comunicó Ortiz Arias, colegiado de vídeo al murciano. «José, vas a ver un contacto en la cara. Para mí es bastante leve, pero quiero que lo valores tú, ¿vale?», le indicó el árbitro de VAR a Sánchez Martínez, que replicó lo siguiente: «Vale, vale. Sin problema. Sigue. Suéltamela».

Tras ver la jugada repetida, Sánchez Martínez modificó su decisión: «Vale, voy a cancelar el penalti, no es suficiente. ¿Vale? Voy a cancelar la tarjeta». «Vale, José. Te voy a dar otra, déjame que te dé esta, por favor», contestó Ortiz Arias. Después de ver esa nueva toma, el colegiado murciano mantuvo su decisión de anular el penalti: «Vale, sí, vale. Nada, nada. Vale, le roza. En ningún momento es temerario», determinó el árbitro del encuentro, que consideró que ese contacto no era suficiente para señalar la pena máxima.

Isco, sobre la jugada

El protagonista de la jugada habló tras el partido en los micrófonos de Movistar la Liga e insistió en que Badé le golpea: «Bueno, a ver, un manotazo me da. El otro día en Mestalla nos pitaron uno parecido, pero ya está, ya ha pasado, ya no podemos hacer nada». Isco no protestó en exceso cuando Sánchez Martínez anuló el penalti, tan solo se tocaba la cara, dolorido por el manotazo.

Al final, el derbi entre Betis y Sevilla terminó en tablas (1-1), un punto que no sirve de mucho a ninguno de los dos equipos. El mayor perjudicado es el conjunto de Manuel Pellegrini, ya que dejan escapar la oportunidad de asaltar la plaza de Europa League de la Real Sociedad.