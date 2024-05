Esta es la canción oficial para la Eurocopa de Alemania 2024

La Eurocopa que se celebra este verano en Alemania ya tiene canción oficial. La UEFA ha presentado este viernes ‘Fire’, que será la sintonía del torneo que se celebra entre el 14 de junio y 14 de julio de 2024. Será interpretada por el trío electrónico italiano MEDUZA, OneRepublic y la cantautora alemana Leony. Con el motivo de su estreno, el organismo que dirige el fútbol europeo también ha realizado una campaña inspirada en la canción que brindará a los aficionados la oportunidad de ganar entradas para la final.

Esta ha sido escrita por Ryan Tedder de OneRepublic. El trío electrónico italiano MEDUZA es el encargado de producir una canción que fusionara la apreciada producción house del grupo italiano, los cautivadores paisajes sonoros de OneRepublic y la experiencia pop de Leony en un tema que, según esgrime la UEFA en un comunicado «encarna el fervor y el espíritu de los aficionados al fútbol y a la música por igual».

«Los aficionados tendrán la oportunidad de ver el himno interpretado en directo por los tres artistas durante la ceremonia de clausura, antes del saque inicial de la final de la UEFA EURO 2024», informó la UEFA a través de un comunicado oficial. «MEDUZA también ha creado una experiencia auditiva completa, una serie de composiciones inspiradas en el himno para enriquecer las secuencias de televisión, la música de entrada de los equipos al terreno de juego y momentos clave como la entrega de trofeos, garantizando que el espíritu de la UEFA EURO 2024 resuene en todos los aspectos del evento, uniendo música y fútbol», anunció.

La UEFA también ha querido publicar a través de las redes sociales los sonidos de la nueva canción de la Eurocopa, que también ya está disponible en los distintos canales oficiales y distintas aplicaciones del organismo que dirige el fútbol europeo.

The official UEFA #EURO2024 song ‘FIRE’ is OUT NOW! 🎶🔥

Do you want to win TWO tickets to the final in Berlin?!*

👉Post a video of yourself with the EURO 2024 song ‘FIRE’

👉Tag @euro2024 & #LightYourFire

*T&Cs apply. Link in bio. Multiple entries possible. pic.twitter.com/062fSC3Jks

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) May 10, 2024