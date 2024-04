Zapatero conspira para acercar al PSOE a Bildu: «No hay que negarse a poder gobernar juntos»

José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre de Pedro Sánchez para los asuntos espinosos, maniobra para acercar al PSOE vasco a Bildu de cara al día después de las elecciones del 21 de abril. Aunque el PSE de Eneko Andueza ha manifestado en más de una ocasión su negativa a pactar con los abertzales tras los comicios, como hicieran antes de aceptar sus votos en el gobierno de Navarra y entregar el ayuntamiento de Pamplona los socialistas, Zapatero está desbrozando internamente el camino para ello. Y advirtiendo a los socialistas vascos que «no hay que negarse a poder gobernar juntos».

El PSE de Andueza aspira únicamente a quedar en tercera posición y tener la llave de la gobernabilidad. Tendrá que decidir casi con total seguridad si hace lehendakari al peneuvista Imanol Pradales o al abertzale Pello Otxandiano. Los dos partidos vascos están muy igualados en los sondeos y la victoria en las urnas puede ir de un puñado de votos. Ahí es dónde entrarán en juego los socialistas, que se verán obligados a decantarse por unos de sus dos socios de Gobierno en España.

Aunque Zapatero presentó a los socialistas en Irún, el primer día de campaña, como «el gran partido de la paz en Euskadi», el ex presidente del Gobierno apuesta ahora por acercar las posiciones para gobernar junto al brazo político de los asesinos de ex dirigentes del PSOE. En ese mismo mitin, el ex líder del PSOE hizo varias alusiones al fin de ETA y tuvo una mención especial para José Eguiguren.

Por ahora, según fuentes cercanas a Zapatero, se descarta que se haya producido ningún encuentro privado y secreto entre dirigentes del PSOE vasco actual y los de Bildu de cara a tejer confianzas para gobernar conjuntamente. Pero no niegan que, como en su momento propicio con Pablo Iglesias y también con ERC, el ex presidente del Gobierno y asesor áulico de Pedro Sánchez pueda ejercer de anfitrión de una cita tenue en las próximas semanas.

«Si los números dan, no debemos renunciar a un gobierno más progresista en el País Vasco», explican que defiende Zapatero. Sus palabras son importantes de cara a un posible cambio de opinión, en unas semanas, del presidente del Gobierno. Cabe recordar que Sánchez ya ha modificado su postura en este sentido anteriormente, cuando dijo que el PSOE jamás iba a acordar nada con los herederos de ETA. En los últimos años, han hecho comunicados conjuntos, han pactado gobiernos en Navarra y la investidura del secretario general socialista.

Diferencias en el PSE

Públicamente, el PSOE vasco, que estos días recibe el apoyo casi a diario de Zapatero en los mítines de campaña, insiste en que ellos no harán presidente del País Vasco al candidato de Bildu. Pero en privado ese tema en el PSOE no aúna el mismo consenso.

Varios miembros de la dirección que lidera Andueza creen que «ha llegado el momento de un cambio en el País Vasco». Y argumentan que «no pasa nada por gobernar con Bildu» para poner de relieve que «si continuamos de la mano del PNV las cosas seguirán igual y lo único que lograremos es seguir bajando nosotros y que Bildu suba».

Esos mismos dirigentes que defienden esos postulados en privado, alineados con Zapatero, también han expresado en foros reducidos que «el PNV sigue siendo un partido de derechas». Por lo que «al final electorado de izquierdas, si ve que su voto está más bien representado en Bildu que en un PSOE que tampoco logramos capitalizar nada gobernando con el PNV, pues el problema lo tenemos nosotros en el medio y el largo plazo». Esa misma reflexión es la que les ha trasladado Zapatero en los últimos días.

El candidato a lehendakari y secretario general del PSE, Eneko Andueza, se comprometió a gobernar «sin sectarismos» durante el primer mitin de esta campaña vasca. «Cuanto más Partido Socialista, más progreso, más avance, y más modernidad para Euskadi», aseguró el sustituto de Idoia Mendía que pretende seguir gobernando en coalición.

De hecho los socialistas vascos se presentan bajo el eslogan de vota al que decide. Todos los sondeos apuntan que el nuevo Lehandakari estará en manos del PSOE y que ni tan siquiera lograría mejorar sus resultados tras cuatro años en el gabinete de Iñigo Urkullu.

Andueza, este fin de semana, ha afirmado que sólo los socialistas vascos serán el «dique de contención» para que EH Bildu no gobierne en el País Vasco y ha acusado al candidato a lehendakari del PNV de no decir «ni mu» cuando Arnaldo Otegi asegura que está dispuesto a pactar con los jeltzales.