Los sondeos internos del PSOE en el País Vasco señalan un ‘sorpasso’ del PP: «Nuestro voto se va a Bildu»

La primera meta volante del PSOE para el próximo trimestre electoral, la del País Vasco, no puede ser menos halagüeña para los intereses de Pedro Sánchez. Los últimos sondeos que han llegado al número 70 de la calle Ferraz de Madrid, sede de los socialistas, vaticinan «un hundimiento sin precedentes» en las elecciones del País Vasco. La candidatura de Eneko Andueza, explica una fuente de la dirección, caería por debajo de los diez escaños actuales. Y lo peor para el PSOE no es eso. Es, continúa, que «nos supera el PP» y una parte importante de «nuestro votante se va a Bildu».

Según ese tracking, con el que Ferraz trabaja para diseñar la presencia de los altos cargos federales en la campaña, la lista que encabeza Andueza perdería entre uno y dos escaños. Quedándose en los nueve u ocho parlamentarios. El PP de Javier de Andrés, por su parte, lograría mejorar sus resultados anteriores, prácticamente doblando la representación que obtuvieron en 2020. Los populares alcanzarían los diez u once diputados y superarían también en número de votos a los socialistas. Bildu y el PNV están «en un empate técnico» aunque con los abertzales «con una ligera ventaja» gracias a aglutinar voto útil de izquierdas procedente de PSOE en el País Vasco. Con estos resultados los socialistas deberían decantar la balanza hacia izquierda o derecha.

Fuentes de la dirección federal no esconden su «preocupación» por este nuevo escenario que sigue la misma tónica que en las pasadas elecciones gallegas. El PSOE va en camino de ser residual y quedarse como la última fuerza política del Parlamento del País Vasco. Pese a ese mal resultado, el peor del histórico del socialismo vasco, la candidatura de Eneko Andueza tendría la llave de la gobernabilidad durante los próximos cuatro años. El candidato y líder del PSOE-PSE ha asegurado en más de una ocasión que no iba a facilitar la investidura de un lehendakari de Bildu. Pero hay dirigentes en Ferraz que consideran que «si ganan al PNV no nos quedará otra».

En la dirección federal del PSOE evitan hacer «lecturas precipitadas» de estos sondeos respecto a las elecciones en el País Vasco que se celebrarán el próximo 21 de abril. Pero sí admiten que «estos datos nos deben hacer reflexionar» para «no caer en los mismos errores que en Galicia». La opinión generalizada es que «no debemos arrastrarnos por el nacionalismo» y «estamos obligados a vender la gestión del Gobierno de Sánchez y nuestro paso por el Ejecutivo vasco». «Todo lo que sea ir a remolque del PNV y Bildu va en contra de nuestros intereses electorales», aseguran en Ferraz.

Pese a esos datos, según fuentes presentes en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE que ha analizado la situación en el País Vasco y Cataluña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado «muy optimista» con las opciones de Andueza y Salvador Illa en las próximas citas electorales. El jefe del Ejecutivo, siguiendo la misma estrategia de ocasiones anteriores, ha arengado a sus colaboradores para «dar la sorpresa» y lograr un buen resultado el 21 de abril y la presidencia de la Generalitat el 12 de mayo.

Sánchez y el PSOE del País Vasco

Esa fuga de votos del PSOE del País Vasco a Bildu, que compiten por el mismo electorado de izquierdas, es una de las cuestiones que más preocupan a la candidatura que lidera el secretario general del PSE, Eneko Andueza. Por eso, tal como ya avanzó este periódico días atrás, la dirección de los socialistas vascos ha pedido la menor intervención de Ferraz y del propio Sánchez en la campaña. Para no trasladar la sensación a la ciudadanía de que «si hablamos de lo mismo, ellos son el voto útil». Creen que eso es lo que ocurrió con el BNG en Galicia.

En el PSE defienden tener «autonomía» a la hora de decidir su campaña y los eslóganes que van a utilizar en su carrera hacia la Lehendakaritza. Fuentes cercanas a Andueza rechazan «la injerencia» de la dirección nacional si con ello «se deja de ver al PSE como una alternativa a los dos partidos que ahora mismo lideran los sondeos». En Bilbao, sede autonómica de los socialistas vascos, aspiran a «sacar un resultado que nos permita aspirar a todo». Aunque son «realistas» y «sabemos que no va a ser nada fácil».