El líder del PSOE vasco sobre Bildu, los socios proetarras de Sánchez: «Hasta ayer querían matarnos»

Eneko Andueza, secretario general del PSOE vasco, ha manifestado este lunes que «requiere de mayor esfuerzo democrático» reunirse con Bildu que con Carles Puigdemont, líder de Junts.»Ayer querían matarnos», ha expresado el socialista respecto a algunos de los miembros de la formación abertzale.

Estas declaraciones, que han tenido lugar en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, se han producido en el marco de una defensa de la amnistía. «¿No requiere de mayor esfuerzo democrático la superación del terrorismo, la admisión de sus protagonistas en el marco constitucional?», se ha preguntado Andueza.

El líder del PSOE en el País Vasco ha opinado que la pacificación y que la izquierda abertzale, que hoy representa Bildu, abandonara la violencia para volcarse en la política fue una mayor «lucha democrática» que la negociación por la amnistía. Aquel logro lo ha definido como «una prueba de estrés muchísimo mayor que la ley de amnistía». Ha señalado que los socialistas fueron quienes tuvieron una «contribución directa y determinante en que vivamos en paz», pero ha animado a todos los españoles a «sentir muchísimo orgullo» por el fin de la violencia.

Andueza ha negado que exista un «problema territorial» en España a raíz de las declaraciones de Bildu sobre un posible debate sobre la territorialidad en España. Eso sí, ha admitido que aún existen «cuestiones por resolver».

Una carrera sin Otegi ni Urkullu

Andueza ha evitado pronunciarse respecto a la decisión, confirmada este lunes, de que Otegi no será el candidato a lehendakari: «»Es una decisión muy personal, que no me atañe». En todo caso ha dicho que independientemente con quién tenga que competir en la carrera por llegar a Ajuria-Enea, «en política nunca se está cómodo».

«Mi aspiración es ganar las elecciones, tender la mano, tender puentes», ha comunicado este lunes el líder del PSOE vasco. «Todo lo que se salga de ahí no me interesa de momento y probablemente de final tampoco», ha matizado. También ha negado que vaya a apoyar un Gobierno de Bildu.

No se ha querido manifestar sobre el candidato del PNV, que previsiblemente va ser Imanol Pradales. Andueza ha advertido al partido de Andoni Ortúzar que «estaría cometiendo un error de bulto de una magnitud bastante importante» si el PNV prescinde de ellos para la última parte de la legislatura que está acabando. Para el líder del PSE-EE, «el valor añadido del Gobierno es la presencia de los socialistas».

El candidato socialista critica que el PNV «se ha conformado con lo que había y con gestionar el día a día» y también ha denunciado que la única propuesta de Bildu haya sido la «construcción nacional».

Andueza también ha tenido tiempo para criticar a las empresas privadas. El líder vasco del PSOE ha pedido al CEO de Repsol, el vasco Josu Jon Imaz, crítico con la política fiscal del Gobierno central, que el pago de más impuestos «es una buena manera de hacer país» frente a sus declaraciones en las que expresaba la posibilidad de salir de España por la presión fiscal.