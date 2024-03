Los zaragozanos denuncian el blanqueamiento de Bildu por el PSOE: «¿Qué sentimientos tiene este Gobierno?»

Este lunes, la Asociación Víctimas del Terrorismo en Aragón ha organizado un homenaje en Zaragoza por el Día europeo de las víctimas del terrorismo. Este día se instituyó en la Unión Europea, tras el atentado terrorista pertrechado el 11 de marzo de 2004 en los trenes de Atocha de Madrid, siendo el más sangriento de la historia del continente, con 193 muertos y más de 2.000 heridos.

No hay que olvidar que este año que se celebra el 20.º aniversario de la masacre de Madrid, coincide este 2024 con la prescripción de los delitos, sin que todavía se hayan podido aclarar quiénes fueron los autores intelectuales del atentado ni tampoco el quién ordeno y el motivo por el que se destruyó el escenario del crimen.

Sin embargo, el PSOE de Sánchez con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, están aprovechado el aniversario para señalar al PP, obviando que su propio Gobierno está sostenido por EH Bildu, así como los secesionistas catalanes de ERC y Junts, que pelean por la amnistía de delitos del terrorismo.

OKDIARIO ha estado presente en el homenaje del Día europeo de las víctimas del terrorismo en Zaragoza, y ha preguntado a los participantes su consideración sobre la conformación del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, apoyado en el partido heredero de ETA, EH Bildu, que ha llegado a incluir en sus listas a condenados por delito de sangre.

Zaragoza, Día europeo de las víctimas del terrorismo

«¡Qué me va a parecer! Muy triste y muy doloroso. No sé qué clase de sentimientos tienen en el Gobierno hacia los demás. Supongo que, pasados los años, la historia los juzgará», nos contesta un hombre al ser preguntado.

«Es una vergüenza, mientras tengamos este tipo de gobiernos… es una pena», lamenta otro.

«Me parece fatal», añade otra persona de los asistentes. ¿Parece que haya un terrorismo bueno y un terrorismo malo?, le preguntamos. «Total, pero terrorismo no hay más que uno. Lo que no se puede es blanquear. Esa es la diferencia. Se está blanqueando totalmente», señala.

«El terrorismo no es bueno o malo, es terrorismo, y blanquear el terrorismo es perder justicia», apunta otra persona que está a su lado.

«Nosotros somos los malos, y ellos nos los malos. Así iremos a los infiernos con el Gobierno que tenemos. No se puede creer más bajo», indica uno de los miembros de la asociación sobre la paradoja de la victimización de los verdugos.

Este señor es víctima superviviente del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, perpetrado por ETA el 11 de diciembre de 1987, y cuyo objetivo eran familias completas de guardias civiles, donde asesinaron 6 niños pequeños, 2 mujeres embarazadas, un adolescente de 17 años y tres adultos, además de resultar heridas 88 personas, convirtiéndose en el atentado de ETA más sangriento en Aragón.

«Tantas víctimas que ha habido por la libertad, y que ahora estemos gobernados por los que han sido sus verdugos. Es triste», lamenta una señora que le cuesta articular palabra, emocionada por tanta indignidad.

Muy próxima a ella se encuentra otra mujer que ante nuestra pregunta se contiene. Rechaza hablar a los micrófonos. A ella ETA le mató un ser querido. ¿Qué más se puede declarar?

Las Víctimas del Terrorismo: «¿Bildu el partido del pueblo?»

El homenaje organizado como cada 11M por las Víctimas del Terrorismo en Aragón, se ha celebrado tras el minuto de silencio por el Día europeo de las víctimas del terrorismo, a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza.

El acto referido de las Víctimas del Terrorismo se ha celebrado en las inmediaciones de la iglesia de San Juan de los Panetes, donde la banda terrorista ETA cometió un atentado contra un autobús de la Academia General Militar, resultando asesinados dos personas y que causó 51 heridos, a las 8:10 de la mañana de un 30 de enero de 1987.

La encargada de tomar la palabra ha sido la presidenta de la asociación, Lucía Ruiz, una de las niñas supervivientes también el atentado de la casa cuartel. «¿Cómo se puede creer que Bildu es el partido del pueblo si en algunos lugares tienen el pueblo atemorizado? ¿¡Cómo es posible!», ha expresado ante representantes políticos, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; ciudadanos que se han acercado como solidaridad; así como miembros de la policía y la Guardia Civil, encabezada por el coronel Luis Germán Avilés.

«Son incapaces de condenar que hace muy poco tiempo vivíamos en una España en la que los pistoleros decidían quién morían y quién no. ¿Cómo se puede tolerar que en el Congreso nos den lecciones de empatía y de convivencia, y fuera estén homenajeando a terroristas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Reflexiones, porque esta es nuestra realidad diaria», ha declarado.

In memoriam. Hoy recordamos a todas y cada una de las víctimas del terrorismo. «Por ellos, por todos». pic.twitter.com/YnU2RWdgSu — AVT (@_AVT_) March 11, 2024

Según la presidenta, «el fin de la política de dispersión estaba en la agenda del Gobierno desde el principio, se ha beneficiado penitenciariamente a terroristas que no han colaborado con la Justicia, y no se han arrepentido absolutamente de nada y siguen riéndose de nosotros en los juicios. Por cierto, siguen sin colaborar con la Justicia para esclarecer los casos aun pendientes de resolver».

«Los ongi etorri no son meras manifestaciones de un vecino que vuelve a su pueblo. No. Son actos de reconocimiento y homenaje que no tienen otro mérito que el de asesinato y de extorsión», ha condenado.

«En una parte de España, concretamente en el País Vasco y Navarra, se permite recibir como a héroes a los asesinos y responsables de vulneraciones de derechos humanos, sin que por parte de las autoridades pertinentes se haga nada por impedirlo», ha señalado.