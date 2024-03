El PSOE vasco pide «la mínima presencia» de Sánchez en la campaña electoral: «Hizo crecer al BNG»

Las próximas elecciones vascas, previstas para el 21 de abril, son la primera gran prueba de fuego para el PSOE de Pedro Sánchez. Y, precisamente, los socialistas del País Vasco no quieren que su secretario general y presidente del Gobierno tenga el protagonismo que tuvo en la campaña de los comicios gallegos. El equipo del candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ya ha traslado a Ferraz su deseo de que Sánchez tenga «la mínima presencia» en la campaña electoral del PSOE vasco. Creen que en el caso de Euskadi, como el de Galicia, «no suma mucho su intervención diaria». Pues opinan que fue él quien «hizo crecer al BNG». Y el auge del nacionalismo y el separatismo, con el PNV y Bildu, es la principal amenaza para la candidatura de Andueza.

En el PSOE vasco temen que la «hiperpresencia» del jefe del Ejecutivo pueda tener un efecto contradictorio al deseado. Para la dirección autonómica, ese fue uno de «los errores de la campaña gallega, que Sánchez hizo crecer al nacionalismo» a costa del PSOE. Según un colaborador muy cercano a Andueza, presente en el día a día de la sala de máquinas de la campaña para llevarle a la Lehendakaritza, la «permanente presencia» del presidente y «el gran protagonismo que se arrogó, cambiando el foco a la política nacional» fueron un lastre para José Ramón Gómez Besteiro, que logró su peor resultado histórico. Y no quieren pasar por ahí. Sobre todo por las constantes alusiones que el Partido Popular hará de los acuerdos alcanzados en especial con EH Bildu. Andueza asegura que no va a pactar con ellos pese a la gran cercanía que ha mostrado con los abertzale.

Así las cosas, en el PSOE vasco consideran que en esta campaña electoral «hay que dar mucho protagonismo al candidato» en detrimento de Sánchez. Eneko Andueza es la primera vez que concurre a las elecciones. El líder de los socialistas en Euskadi es un candidato relativamente aún desconocido, pero que en opinión de sus compañeros «representa a la perfección la renovación» que necesitaban. «Una cara nueva» que «permite recuperar a votantes de izquierdas, sobre todo jóvenes, que en las últimas elecciones se fueron a EH Bildu».

Ferraz ya ha recibido el mensaje del PSOE de Euskadi y no ha sido, precisamente, bien recibido. Cabe recordar que llega, además, en la semana más convulsa para el partido y el Gobierno de Sánchez. Junto a esa petición, el equipo de Andueza ha reclamado «mayor autonomía» para decidir su campaña, los eslóganes y los mensajes que se dirijan a diario a la opinión pública. En las últimas elecciones autonómicas la dirección federal, bajo la supervisión del secretario de Organización, Santos Cerdán, asumió el control total de las campañas dejando prácticamente sin margen de maniobra a las federaciones territoriales. Una decisión que Sánchez impuso al PSOE y que ha sido muy criticada.

La debilidad de Cerdán a día de hoy juega a favor de los socialistas vascos en su petición para «caminar solos». Dicen «estar preparados» para «hacer una campaña competitiva», que «recupere la esencia de lo que siempre ha representado el socialismo vasco». En caso de mal resultado, además, dicen que asumirán los «errores». Cosa que, según la dirección del PSE, «Ferraz no ha hecho ni en Galicia ni en los comicios del 28 de mayo». «Ellos imponen una campaña y encima te culpan del mal resultado», denuncian desde Bilbao. Fuentes cercanas a Eneko Andueza recuerdan que «son unas elecciones autonómicas en las que nos jugamos el gobierno autonómico».

‘Caso Koldo’

El reciente estallido de la trama de Koldo de presunta corrupción con la compra de mascarillas durante la pandemia también tendrá una afectación directa sobre el papel que jugarán otros dirigentes en esta campaña. La sombra alargada de este caso, que salpica a varios ministros en activo, la presidenta del Congreso y el secretario de Organización del PSOE, hace que «sea más prudente no darles una gran visibilidad».

La intención del equipo de Andueza es no dar un papel muy activo a los perfiles que están siendo señalados. Para María Jesús Montero, vicesecretaria general y vicepresidenta del Gobierno; Patxi López, portavoz en el Congreso y ex lehandakari y José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, sí reserva papeles protagonistas.