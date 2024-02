El ‘efecto Rueda’ arrasa a Sánchez: mayoría absoluta del PP en Galicia con el PSOE en mínimos históricos

Quinta mayoría absoluta consecutiva para el PP en Galicia. El primer triunfo de Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) impulsa el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo tras una campaña electoral envuelta en polémica que había dejado dudas sobre si el gran partido del centroderecha sería capaz de mantener este histórico feudo. Las autonómicas gallegas se habían convertido en un test de estrés para Génova que ha superado con una doble victoria: despeja dudas y endosa una significativa derrota a Pedro Sánchez. El PSOE sufre su peor resultado de la historia en Galicia, queda reducido a tercera fuerza política y tendrá un papel residual en una izquierda dominada por el nacionalismo del BNG. El fracaso de Sánchez es también el de su vicepresidenta, Yolanda Díaz, política gallega que no ha logrado ser profeta en su tierra y logra para Sumar los mismos diputados que Podemos y Vox: cero.

Las elecciones gallegas eran la primera oportunidad para que al menos una parte de los españoles pudieran expresarse en las urnas sobre la amnistía y los pactos de Sánchez con los encausados por el proceso independentista. La última vez que votaron, el pasado 23 de julio, la amnistía era un imposible inconstitucional para el PSOE, Sánchez y todos sus ministros; y Puigdemont, un prófugo al que había que sentar ante la Justicia. Ni la amnistía ni el pacto con Waterloo estaban en la agenda. Este domingo, más de 2,5 millones de españoles llamados a las urnas ha dado su opinión.

«Galicia ha mandado un mensaje a España: aquí no queremos chantajes», ha proclamado el hombre de la mochila al hombro que invita a cañas sin alcohol, tras superar con nota su primer reto electoral. Rueda pierde dos diputados de los 42 escaños que había heredado de Feijóo, pero su resultado es suficiente, holgado (la mayoría absoluta son los 38 escaños) y se antoja excelente después de tantos años de gestión ininterrumpida del PP. Un dato: Rueda casi ha calcado en votos los resultados de Feijóo (47,4% frente al 47,9).

El PP, que hasta este domingo había gobernado Galicia durante 36 de los 43 años de autonomía, podrá ampliar este registro cuatro años más gracias a los 40 escaños de su nueva mayoría absoluta, la del «estilo Rueda» del que el PP gallego lleva presumiendo dos años y que ahora goza ya del refrendo electoral.

El hundimiento del PSOE

El hundimiento del PSOE se veía venir. Convertido por Sánchez en un partido donde la victoria consiste en que el PP no gobierne, los socialistas no sólo han sucumbido al empuje del BNG, sino que lo han impulsado como alternativa desesperada para evitar una nueva mayoría absoluta de los de Feijóo. Los 9 escaños alcanzados bajo el liderazgo de José Ramón Gómez Besteiro, un candidato impuesto por Ferraz, son el peor resultado del PSOE en Galicia desde que España recuperó la democracia. Y el 14% de los sufragios iguala el dato más exiguo del PSOE en unas elecciones desde que Sánchez lo lidera. «Una derrota sin paliativos», ha reconocido Gómez Besteiro.

Desde el último presidente socialista de la Xunta (Emilio Pérez Touriño, 2005-2009), que gobernó en coalición con el BNG, el PSOE gallego ha perdido 16 escaños. Entonces logró 25 diputados, muy lejos de los 37 que conquistó Manuel Fraga, pero dado que el PP se quedó a uno solo de la mayoría absoluta, el candidato del PSOE pudo gobernar formando un bipartito con el BNG que ahora se ha hecho con la hegemonía de la izquierda a costa de los socialistas.

El independentismo gallego es, junto al PP, el otro triunfador de las elecciones. El BNG, socio de Bildu en Bruselas y con la «república galega» como objetivo político, se dispara hasta los 25 escaños, seis más que hace cuatro años, lo que supone el mejor resultado de su historia.

Yolanda Díaz peor que Vox

Fracaso absoluto, junto al del PSOE, es el de esa supuesta líder de la izquierda que emergía como alternativa a Podemos. Yolanda Díaz no despega con Sumar. Salvó los muebles el 23 J con 175.813 sufragios, pero ahora no hay paños calientes que valgan, ya que apenas ha logrado la confianza de 28.000 electores. La política gallega no ha conseguido entrar en el Parlamento gallego ni enviando a su mano derecha, Marta Lois. Será difícil que Sumar pueda consolidarse como partido nacional si no consigue implantación territorial. Era la primera oportunidad para conseguirlo y ha fracasado.

Sin diputados Sumar y sin diputados Vox. Galicia sigue siendo tierra hostil para los de Santiago Abascal. Los conservadores cosechan 6.000 votos más que en 2020, pero se quedan muy lejos del 5% de los sufragios, el mínimo exigido por ley para entrar en el Parlamento gallego. Vox logra al menos superar en votos a Sumar y Podemos, que se quedan en 28.000 y 3.847 respectivamente, frente a las 32.500 papeletas de Vox.

Entra Democracia Ourensana

Frente al fracaso de estos tres partidos nacionales, el éxito de uno local: Democracia Orensana (DO), que tendrá su primer escaño en la sede parlamentaria de Santiago de Compostela. «El escaño de DO es algo tremendamente significativo porque a partir de aquí van a cambiar las cosas», ha asegurado el alcalde de Orense y líder de la formación, Gonzalo Pérez Jácome.