Yolanda Díaz aseguró que con Pablo Iglesias y Podemos «sí hay futuro». Lo afirmó el 18 de abril de 2021, en un acto organizado por el partido morado con motivo de las elecciones autonómicas de Madrid, a las que Iglesias se presentó como candidato. Lo que hace dos años eran elogios de Díaz al líder de Podemos hoy son disputas con los morados por su resistencia a integrarse en Sumar, el proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno con el que quiere concurrir a las próximas elecciones generales y sin haber acordado todavía una lista electoral junto al partido morado.

Ese día Yolanda Díaz no tuvo más que elogios hacia Pablo Iglesias. «No hay nadie mejor que Pablo Iglesias para poner cara, para enfrentarse con valentía a la derecha y a la ultraderecha. Yo quiero darle hoy aquí una vez más a Pablo y a Unidas Podemos, las gracias. No por su valentía, sino por su pura convicción de que ‘claro que Podemos ganar Madrid, y hemos de hacerlo con fortaleza para Unidas Podemos. No todos somos iguales, necesitamos tener muchos votos en Madrid para poder cambiar la vida de la gente, así que, adelante, sí Podemos, adelante a votar, a movilizarse, a dar alegría, a patear las calles de Madrid y decirles que con Pablo Iglesias, con Unidas Podemos, sí hay futuro’», afirmó Díaz, provocando los aplausos de los asistentes, incluidos los de Iglesias.

Podemos quedó como última fuerza política en la Asamblea de Madrid tras las elecciones autonómicas de aquel año, con 10 escaños. Esto supuso la retirada de Pablo Iglesias de la política. Su lugar en el Gobierno de Pedro Sánchez lo ocupó Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda. Díaz fue designada «a dedo» por Iglesias, tal y como ella misma reconoció hace unas semanas.

«Sin siglas»

Ahora, Yolanda Díaz quiere concurrir a las próximas elecciones generales con Sumar, una plataforma que apoyan los socios electorales de Podemos. Ningún dirigente del partido morado acudió a la presentación oficial de este proyecto el pasado domingo. Desde Podemos, ahora en manos de las ministras Ione Belarra e Irene Montero, piden «primarias abiertas» a Sumar para ir juntos en los comicios.

«Sumar es un movimiento ciudadano completamente autónomo y no subalterno de ningún otro partido. No va a haber suma de siglas en absoluto, creo que hemos sido claras desde hace mucho tiempo. Los partidos han de estar, pero no tienen que ser», aseguró la también ministra de Trabajo este lunes en una entrevista a TVE.

Pablo Iglesias considera que la idea de que Sumar no vaya en la misma electoral con Podemos «es una irresponsabilidad». «Y creo que las declaraciones de hoy diciendo que, con Podemos o sin Podemos, esto tira igual, son una irresponsabilidad, porque creo que todo el mundo sabe, y basta ver el último CIS, que si Podemos y Sumar no van juntos a las elecciones, las implicaciones electorales que van a tener», afirmó este lunes el ex líder de Podemos.

Para el ex vicepresidente, ir por separado en las próximas elecciones generales «sería un desastre». «Y no sólo para los dos espacios, que es lo de menos, sino para España y para los derechos de las mayorías sociales», apostilló.