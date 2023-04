El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, acusa a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de no querer ir con su nuevo partido, Sumar, junto a Podemos de cara a las próximas elecciones generales. Por su parte, Díaz recalca que su proyecto «es un movimiento ciudadano y no va a haber suma de siglas en absoluto». «Creo que hemos sido claras desde hace mucho tiempo», sostiene ella.

Iglesias considera que Díaz no acepta hacer primarias, tal y como pide Podemos, porque dentro de Sumar «hay un debate interno» sobre si les conviene ir a los comicios con el partido morado. «La sensación que tengo es que dentro de Sumar hay un debate de si quieren ir a elecciones con Podemos o no. ¿Si tuvieran claro qué quieren, cuál es el precio de que Yolanda Díaz salga con Ione (Belarra) diciendo que habrá primarias abiertas a la ciudadanía», ha afirmado el ex vicepresidente segundo del Ejecutivo, aludiendo también a la ministra de Derechos Sociales y actual líder de Podemos, Ione Belarra.

«La unidad es más necesaria que nunca. Hoy es el día en que hay que reivindicar que la unidad es más necesaria que nunca. Es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones», ha asegurado el ex dirigente del partido morado este lunes en una entrevista a Rac1. Iglesias considera que hay que ser «inteligente en el diagnóstico de la situación». «Esto va más allá de los sentimientos personales y de las pullitas porque se trata de que en España gobierne la derecha y la ultraderecha», ha apostillado.

«Si Sumar decide no aliarse con Podemos, será una tragedia electoral y política», ha indicado Pablo Iglesias, al tiempo que ha instado a Yolanda Díaz a «explicar si la clave de su estrategia es ir por separado porque consideran que les resta».

«Sin siglas»

La vicepresidenta segunda anunció el pasado domingo de forma oficial su intención de presentarse a las elecciones generales con Sumar, con el objetivo de ser «la primera presidenta» de España. Su nueva formación va a ser, según ella, «un movimiento ciudadano completamente autónomo y no subalterno» de ningún otro partido.

«Sumar es un movimiento ciudadano y no va a haber suma de siglas en absoluto, creo que hemos sido claras desde hace mucho tiempo», ha reivindicado Yolanda Díaz Este lunes en una entrevista a La Hora de La 1 de TVE.

Sobre una posible alianza con Podemos, Díaz ha afirmado que Sumar no va a ser una «suma de siglas». «Los partidos han de estar, pero no tienen que ser», ha sostenido sobre este asunto. También ha revelado que la última vez que habló personalmente con Iglesias fue el pasado mes de enero, en una conversación «muy interesante» sobre los «los problemas de España y del mundo», sin llegar a dar más detalles. Y ha recordado que fue al ex líder de Podemos la primera persona a la que le avanzó su idea de crear Sumar.

Por otro lado, la vicepresidenta ha negado que lo que la separa de un acuerdo con Podemos sean las primarias, como piden desde la formación morada. «No es verdad que tengamos diferencias en torno a las primarias, desde el principio lo he dicho. Han de ser ellos los que tengan que explicar por qué no estuvieron en un día importante y alegre para España», ha señalado. «Nadie nos ha pedido condiciones para asistir al acto de ayer, al que estaba invitado todo el mundo», ha apostillado.

Yolanda Díaz ha recordado que cuando ella era de IU y se lanzó Podemos, ella fue desde Galicia a Madrid. «Lo intenté hasta el último minuto y mi equipo más, pero tomaron la decisión de quedar fuera», ha indicado en alusión al partido de Ione Belarra.