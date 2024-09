Vox propone bonificar toda la cuota a los autónomos que facturen por debajo del salario mínimo

Vox ha propuesto bonificar al 100% la cuota de autónomos a aquellos profesionales que facturan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La formación liderada por Santiago Abascal defiende que esta medida tendría un coste de 2.760 millones de euros para las arcas del Estado. El SMI actual de España se sitúa en 5.876 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 1.134 euros. Esta propuesta ha sido presentada por el diputado de Vox José María Figaredo este viernes en una rueda de prensa. «Esta iniciativa va dirigida especialmente a los autónomos, que son los grandes olvidados de España. En España hay unos 3 millones de autónomos y nadie parece acordarse de ellos jamás», ha sostenido Figaredo.

«Son trabajadores que no tienen horarios, que no tienen enfermedades, que no entienden de fines de semana, que no desconecten el móvil, sobre los cuales recae toda la responsabilidad del negocio. Y lanzamos ahora una iniciativa en forma de PNL que ya habíamos lanzado hace meses para dirigirnos directamente a ellos», ha señalado el diputado de la formación de Abascal. Además, esta medida de Vox propone habilitar la posibilidad de que los autónomos equiparen sus plazos para el pago del IVA a los plazos de devolución por parte de Hacienda, ya que de esta manera se favorece su liquidez.

José María Figaredo pone como ejemplo aquellos autónomos que facturan 2 euros al mes, teniendo que pagar la cotización mínima, cifrada en 300 euros al mes. «Es absolutamente contraproducente. Es antieconómico y al final genera un desincentivo al trabajo. Y por otro lado, creemos que es fundamental que los autónomos equiparen sus plazos para el pago del IVA a los plazos que tiene Hacienda para la devolución de hipotéticas declaraciones de IVA o de IRPF. Es decir, los autónomos en España cada tres meses tienen que liquidar el IVA por las actividades que hayan desempeñado», ha explicado.

«En muchas ocasiones estas liquidaciones del IVA tienen que hacerse cuando Hacienda aún les debe a ellos dinero, ya sea por declaraciones negativas anteriores de IVA o por declaraciones de IRPF que les hayan salido a devolver. Pues lo que pedimos es que los autónomos no tengan que pagarle ni un duro a Hacienda hasta que Hacienda no haya saldado con ellos todas las deudas pendientes», ha añadido.

Recortar «gastos superfluos»

El parlamentario de Vox ha detallado también que esta propuesta dirigida a los autónomos plantea un «giro de 180 grados al sistema de recaudación del IRPF». De esta forma, propone un tipo único reducido del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% sobre bases imponibles superiores a 70.000 euros, además de que los primeros 22.000 euros quedarían exentos.

Figaredo ha explicado que la propuesto incluye que los tipos impositivos se reducirían cuatro puntos por hijo, es decir, que una familia con cuatro hijos no tributará en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros y pagará sólo un 9% si sus rentas son superiores a esa cantidad.

«Es una modificación sustancial que alivia la carga fiscal, estimula la creación de familias en España y beneficia a los españoles que más hijos tengan», ha indicado, al tiempo que ha afirmado que el costes de esta propuesta sería de 20.000 millones.

Según ha explicado Figaredo, estas cantidades «podrían cubrirse» si se recortan «gastos superfluos» de la administración pública. «En España sobran las formas de malgastar el dinero que los españoles contribuyen a pagar y lo que faltan son iniciativas a favor de las familias y los autónomos», ha apostillado el diputado de Vox.

El objetivo de la Proposición no de Ley presentado por Vox es que los autónomos tengan «un mayor colchón» y que puedan «iniciar una actividad profesional como complemento». «En definitiva, queremos conseguir dos objetivos concretos con esta iniciativa dirigida a los autónomos. Por un lado, que aquellos que cobren menos del salario mínimo interprofesional tengan un mayor colchón, es decir, estos 300 € más al mes», ha señalado.

«Y además que aquellas personas que podrían iniciar una actividad profesional como complemento a una actividad laboral que ya desempeñen puedan lanzarse al mercado. Esta iniciativa permitiría que aflorasen actividades económicas que a día de hoy no llegarían a facturar más del salario mínimo interprofesional y que, por lo tanto, no serían rentables económicamente. Creemos que esta iniciativa que presentamos permitiría que gran actividad económica que a día de hoy está escondida, pues que aflore», ha zanjado José María Figaredo.