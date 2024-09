Hacienda va a por los autónomos: empieza la persecución y estos serán los afectados

Hacienda ha iniciado una revisión de las declaraciones de la Renta de aquellos trabajadores autónomos que accedieron a subvenciones estatales durante la crisis del COVID-19 pero que no cumplían con los requisitos establecidos o que, en realidad, no habían suspendido su actividad económica. Hasta el momento, la Agencia Tributaria ha calculado que alrededor de 281.000 autónomos podrían estar en esta situación. Durante la pandemia, se otorgaron subvenciones a 1,5 millones de autónomos, sumando un total de 4.000 millones de euros. Sin embargo, se estima que 505,5 millones fueron destinados a trabajadores por cuenta propia que no cumplían con las condiciones necesarias. Ahora, Hacienda está revisando si las deducciones aplicadas en sus declaraciones de la Renta son válidas.

La revisión de ayudas a autónomos por parte de Hacienda surge a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas publicado el 20 de diciembre de 2023, el cual destaca significativos «incumplimientos» en los requisitos para recibir estas subvenciones. Este informe ha revelado irregularidades en la gestión de las ayudas, resultando en numerosas notificaciones a los autónomos para que verifiquen su cumplimiento con los requisitos exigidos y, en caso de no hacerlo, corregir sus declaraciones de la Renta para alinearlas con la normativa vigente. Un aspecto crucial es la tributación de la ayuda por cese de actividad, que debe declararse como «rendimientos del trabajo». Si no se hizo de manera adecuada, la Agencia Tributaria requerirá un ajuste, lo que podría implicar sanciones económicas para quienes no realicen las correcciones necesarias.

Hacienda exige la devolución de dinero a estos autónomos

Durante el Estado de Alarma, el gobierno movilizó un total de 4.000 millones de euros en ayudas. Sin embargo, se estima que cerca de 505,5 millones de euros fueron entregados a beneficiarios que no cumplían con los criterios establecidos para la recepción de estas prestaciones. Como consecuencia, la Agencia Tributaria está llevando a cabo una revisión de las deducciones aplicadas en las declaraciones de la Renta de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, con el fin de verificar su validez. Si se detectan irregularidades, los contribuyentes recibirán una notificación para que devuelvan los importes indebidos.

El principal motivo detrás de estas revisiones es un informe del Tribunal de Cuentas publicado el 20 de diciembre de 2023, que identificó «incumplimientos significativos» en los requisitos para acceder a las ayudas, así como irregularidades en el proceso de concesión. En respuesta, Hacienda ha intensificado sus esfuerzos para recuperar los fondos otorgados incorrectamente.

Notificación

Los autónomos que reciban una notificación de la Agencia Tributaria deberán revisar detenidamente su declaración de la Renta correspondiente a los años señalados. En muchos casos, será necesario rehacer dichas declaraciones para alinearlas con las normativas vigentes. En caso de que se determine que no cumplían con los requisitos, estarán obligados a devolver las ayudas recibidas.

Es importante señalar que las ayudas por cese de actividad debían ser declaradas como «rendimientos del trabajo». Si esta información no se presentó correctamente, Hacienda requerirá ajustes, lo que puede resultar en sanciones económicas significativas para quienes no efectúen las correcciones adecuadas.

Aquellos autónomos que reciban una carta de Hacienda, deberán seguir las instrucciones que se indiquen. En primer lugar, verificar si se cumplieron los requisitos en el momento de solicitar la ayuda. Si es así, deberán presentar la documentación que respalde su elegibilidad.

Por otro lado, si la mutua colaboradora de la Seguridad Social ya ha emitido una notificación reclamando la devolución, es esencial actuar con rapidez. Estas entidades están exigiendo a los autónomos que demuestren que cumplieron con los criterios, y la falta de respuesta puede resultar en la exigencia del reembolso de las ayudas.

Desafortunadamente, muchos autónomos se están encontrando con notificaciones que les exigen la devolución de ayudas, a pesar de que cumplieron con los requisitos. En tales situaciones, es vital demostrar que, en el momento de la solicitud, se cumplían todas las condiciones exigidas. Esto implica presentar pruebas y documentos que respalden la legalidad de la solicitud de ayuda.

La rapidez con la que se gestionaron las ayudas durante la pandemia propició errores en la concesión de algunas de ellas, lo que ha llevado a situaciones confusas para muchos autónomos. Sin embargo, aquellos que puedan probar que cumplieron con los criterios establecidos tienen la ley de su lado.

Para quienes tengan que devolver el dinero pero carezcan de recursos para hacerlo, pueden solicitar un aplazamiento de la deuda a Hacienda, lo que permitiría devolver los fondos en varias cuotas. En ciertos casos, si se demuestra que el reembolso sería insostenible, también se puede solicitar una reducción o exoneración parcial de la deuda.