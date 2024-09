El Supremo tumba la querella contra Santiago Abascal por «traición a España» en su viaje a Israel

El Tribunal Supremo tumba la querella contra Santiago Abascal por «traición a España» por su viaje a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Natanyahu. La querella fue interpuesta por Iustitia Europa al considerar que su acercamiento a Israel podría haber roto la debida neutralidad de España tras prometerle a Netanyahu revertir el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno español cuando sea presidente del Gobierno. El Supremo recibió la querella contra el presidente de Vox el pasado 29 de mayo y, este mes de septiembre, la Sala de lo Penal ha decidido no admitirla a trámite.

Iustitia Europa se querelló contra Santiago Abascal por supuestos delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado contemplados en los artículos 591 y 592.1 del Código Penal. Establecen dichos artículos que dichos delitos serán cometidos por el ciudadano que, durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla. Además, castigan con penas de prisión de hasta ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras.

La Fiscalía pidió a la Sala de lo Penal que asumiera la competencia al tratarse Santiago Abascal de un miembro del Congreso de los Diputados aforado, pero pidió que se inadmitiera al no apreciar delitos con responsabilidad penal. El Alto Tribunal designó como ponente a la magistrada Carmen Lamela, que considera que la querella cumple los requisitos para ser presentada. Sin embargo, la juez del Tribunal Supremo considera que no debe abrir causa especial contra Santiago Abascal.

«Los hechos descritos por la querellante no satisfacen los elementos integrantes de los tipos por los que se formula querella. No sólo no parece que la conducta del querellado sea susceptible de quebrar o poner en riesgo la neutralidad del España en la ofensiva militar israelí en el territorio de Gaza, sino que ni siquiera se infiere del contenido de la querella que la conducta del querellado haya supuesto la creación de un peligro efectivo, real y concreto de que España entre en un conflicto del que no es parte», explica la Sala en un auto consultado por este periódico. Y matiza: «Lejos de ello, en la misma queda constancia de que el querellado ha actuado como presidente del partido político Vox expresando su parecer sobre la actuación del Gobierno de Israel y sobre cuál sería su actuación en el supuesto de que llegara a gobernar».

Santiago Abascal en Israel

El líder de Vox viajó a Israel el pasado mes de mayo en plena explosión del conflicto palestino-israelí. Santiago Abascal se reunió con Benjamin Netanyahu durante más de una hora en la oficina del primer ministro en Jerusalén. El líder de Vox trasmitió al mandatario israelí el apoyo de su partido al pueblo de Israel, al que reconoce «el derecho a defenderse». Santiago Abascal también denunció que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez esté «tapando sus casos de corrupción política y económica con el reconocimiento del Estado palestino» y con los «ataques» al presidente de Argentina, Javier Milei.

El líder de Vox aseguró que «mientras haya un sólo rehén en manos de Hamás y hasta que no desaparezca la organización terrorista, ningún Gobierno ni nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a sus operaciones de autodefensa». Desde Vox también han señalado que el primer ministro israelí ha calificado de «ejemplar» la defensa del Estado de Israel por parte de Santiago Abascal, quien ya ha visitado dos veces el Estado hebreo durante la guerra en la Franja de Gaza, y ha lamentado la «inmensa intoxicación que domina la cobertura mediática del conflicto en los países occidentales».

Vox informó que Netanyahu se ha mostrado confiado en que Santiago Abascal defienda en un futuro a Israel desde el Ejecutivo español y le ha reiterado «su apoyo a la soberanía de la nación española». El primer ministro israelí se posicionó en contra a la moción en el Parlamento de Israel para reconocer la independencia de Cataluña y País Vasco en respuesta al reconocimiento de Palestina.