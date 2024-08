Vox denunciará a Rull si suspende la investidura por la detención de Puigdemont

Josep Rull tiene decidido suspender el debate de investidura de Salvador Illa si, antes del inicio o durante el transcurso del mismo, que se podría celebrar esta misma semana, Carles Puigdemont es detenido. Y Vox, según ha podido saber OKDIARIO, estudia denunciar a Rull o recurrir la decisión que tome el presidente de la Cámara catalana si opta por retrasar los tiempos de la investidura. Los servicios jurídicos de la formación que lidera en Cataluña Ignacio Garriga, que obtuvo once escaños, ya buscan la manera de impedir que un eventual retorno de Puigdemont se convierta en un show parlamentario.

Rull, en su decisión ya tomada de suspender el pleno en el caso de que se produzca el arresto de Puigdemont, cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios de Junts, ERC y los Comuns. El máximo responsable del legislativo catalán, además, advirtió hace un par de semanas que no permitiría que la detención se produzca en el interior del Parlament. «Antes me tendrán que detener a mí» afirmó Josep Rull.

Carles Puigdemont sigue empeñado en retornar a España esta semana, cuando Rull convocará el debate de investidura de Illa, después de casi siete años en Bélgica eludiendo la acción de la justicia. Un retorno que, tal como dijo él mismo, es «político».

Esta es la última baza que tiene el candidato de Junts para forzar una repetición electoral que, en función de los resultados en octubre, le retorne a la presidencia catalana. Por ahora, sin embargo, la opción de volver a las urnas se antoja complicada. Pues tras el «sí crítico» de las juventudes de ERC a la investidura del socialista Illa, Puigdemont necesita convencer a uno de los veinte diputados de ERC para que rompa la disciplina de voto como respuesta a su detención.

El candidato de Junts, en una carta a los catalanes publicada en sus redes sociales, reiteró este sábado que volverá pese a que le hayan recomendado no asistir finalmente al Parlament para una investidura que no será la suya. Salvo sorpresa mayúscula, el líder del PSC saldrá investido con mayoría absoluta a finales de esta semana. Un calendario que podría saltar por los aires con el retorno del que fuera candidato de Junts, entre el miércoles y el jueves. Carles Puigdemont, que colocó a Rull como presidente del Parlament por sorpresa, pretendía reeditar esa carambola para ser él el investido.

En la misiva que Puigdemont ha dirigido a los catalanes este fin de semana, a la misma hora que se reunía de forma extraordinaria la ejecutiva de Junts para valorar el acuerdo entre el PSC y ERC, defendía que «así como ir al exilio fue una decisión política, volver del exilio también lo es» casi 7 años después. En las últimas horas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que retornó a España hace dos semanas, le pidió que no arriesgase para volver y ser detenido. En realidad, con esta petición, Rovira pretende que su vuelta a España no se convierta en un factor desestabilizador y pueda provocar que alguno de sus veinte diputados rompa la disciplina de voto y no apoye la investidura de Illa. En línea contraria, los Comuns, según ha podido saber este periódico, serían partidarios de suspender unos días o una semana el debate de investidura si se produce el arresto.