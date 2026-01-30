Vox contra la zona de bajas emisiones en Barcelona: «Es un peaje social para la gente y los trabajadores»

«Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son un peaje social para la gente y los trabajadores», sostiene Joan Garriga, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, a OKDIARIO. La formación ha convocado para este sábado 31 de enero una gran manifestación en Barcelona contra la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

La protesta se desarrollará mediante una movilización masiva de vehículos procedentes de distintos puntos de Cataluña, en lo que el partido define como «una ofensiva» contra estas restricciones en toda España, y que está suponiendo una cruzada contra la implantación de la normativa europea del modelo de «ciudad neutra».

«Somos el único partido que defiende a todos los perjudicados por ellas, y vamos a realizar oposición frontal tanto en la calle como en los ayuntamientos con alegaciones y recursos judiciales», añade Garriga. Desde la formación señalan que esta manifestación se enmarca en una ofensiva política más amplia contra las ZBE en toda Cataluña. Entre las acciones ya en marcha destacan el lanzamiento de una campaña de recogida de firmas, la instalación de vallas informativas en distintos puntos del territorio catalán y una estrategia jurídica para frenar la aplicación de estas medidas.

Al respecto, en el ámbito legal, Vox ha presentado alegaciones en numerosos ayuntamientos, entre ellos Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Gerona y Tarragona. Asimismo, ha interpuesto recursos contencioso-administrativos en Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Mataró y Lérida.

Como alternativa, el grupo municipal de Vox en Barcelona ha planteado medidas fiscales compensatorias, como una bonificación en el impuesto de circulación para los vehículos sin etiqueta ambiental, argumentando que no es coherente exigir el pago íntegro del tributo a coches que tienen restringido el acceso a gran parte de la ciudad.

Para la formación que lidera Santiago Abascal, la ZBE «supone una restricción injusta de la movilidad y un perjuicio para miles de ciudadanos que no pueden permitirse cambiar de vehículo», y aseguran que continuarán impulsando «acciones políticas, sociales y judiciales para lograr su eliminación».

Según han anunciado, la movilización de este sábado en Barcelona se articulará a través de diez columnas de vehículos, organizadas de la siguiente manera: dos columnas procedentes del Baix Llobregat, dos del Vallès, una del Maresme, una del Besòs, una columna de moteros desde Barcelona, y una columna desde cada una de las provincias de Lérida, Tarragona y Gerona.

¿Tú también piensas que las Zonas de Bajas Emisiones son injustas? ¿Tienes un coche, moto o furgoneta que funciona perfectamente y ahora no puede circular por tu pueblo o ciudad? Te espero este sábado en la Plaza Colón de Barcelona a las 12h. Acabaremos con la ZBE. https://t.co/pe8sfWPS10 pic.twitter.com/cd1MOKYq11 — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) January 29, 2026

Según la convocatoria, las columnas iniciarán su recorrido a las 10:45 horas y confluirán en el centro de la capital catalana, accediendo por plaza Drassanes hasta finalizar en plaza Colón. Una vez allí, a las 11:45 horas está previsto un canutazo con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y a las 12:00 horas dará comienzo un mitin político.

En el acto intervendrán Mónica Xufré, portavoz de la ASOC PARC+, Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato Solidaridad, e Ignacio Garriga, secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña.