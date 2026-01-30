Preguntan a la ciencia cada cuanto tiempo hay que cambiar la esponja de la cocina y nadie da crédito a la respuesta

Cambiar la esponja de la cocina es algo necesario, en especial cuando estamos ante un giro radical que nos trae esta respuesta de la ciencia. Un elemento que puede ser esencial para nuestro día a día es este tipo de detalles que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo a toda velocidad. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una limpieza extraordinaria que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Cambiar la esponja de la cocina

La ciencia nos dice el tiempo que debemos cambiar la esponja de la cocina

Los expertos de Microbioblog nos explican la cruda realidad sobre la esponja de la cocina: «En los países industrializados, pasamos más del 90% del tiempo dentro de los edificios. Los microbios que albergan estos ambientes cerrados, lo que los microbiólogos llamamos el microbioma de los edificios, puede tener cierto impacto en la salud y el bienestar de sus ocupantes. Dentro del ambiente doméstico, la cocina y el baño son auténticos incubadoras microbianos, debido a la constante inoculación de nuevos microbios -por la manipulación de alimentos o por nuestros propios microbios- favorecido además por el ambiente húmedo y la disponibilidad de nutrientes para los microbios. Sin embargo, a pesar de lo que mucha gente piensa, la cocina alberga muchos más microbios que el baño. La razón es que la superficie del inodoro suele ser lisa -lo que dificulta la adhesión de los microbios- y solemos esmerarnos en su limpieza. La cocina alberga uno de los mayores reservorios o almacén de microbios de toda la casa: el estropajo».

Siguiendo con la misma explicación: «Se ha demostrado que los estropajos de la cocina son el mayor foco de coliformes de toda la casa, después del sifón del desagüe. En los estropajos se han llegado a aislar bacterias patógenas como Campylobacter, Enterococcus cloecae, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella o Staphylococcus. Por eso, hay personas que tienen la costumbre de hervir en agua caliente o de meter en el microondas el estropajo para limpiarlo e higienizarlo. Sin embargo, a pesar de lo que mucha gente cree estas prácticas no son muy efectivas, y no parece que reduzcan el número de bacterias mucho más del 60%. Los estropajos no sólo actúan como un almacén de microorganismos sino que también contribuyen a diseminarlos por todas las superficies de la cocina en las que se usen. Por eso, los estropajos se consideran una de los principales causas de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos».

