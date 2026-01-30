Viajar al Machu Picchu sin salir de Madrid es posible: así es cómo puedes hacerlo

Si siempre has soñado con visitar Machu Picchu pero no has podido hacerlo, ahora tienes la oportunidad de conocerlo sin salir de Madrid. «Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida» es una experiencia de realidad virtual que te transporta 450 años atrás, al corazón del Imperio Inca, y te permite explorar sus templos, terrazas y paisajes andinos con un nivel de detalle sorprendente. Creada tras cinco años de desarrollo por especialistas en modelado 3D, ofrece un recorrido inmersivo que combina tecnología, rigor histórico y libertad de exploración.

Para dar vida a «Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida», los organizadores han colaborado con historiadores incas y, durante su cierre por la pandemia, accedieron a la ciudadela con drones, tecnología LiDAR y fotogrametría para digitalmente cada piedra y cumbre con un nivel de detalle impresionante. Esta experiencia de realidad virtual de libre recorrido permite caminar por una impresionante reconstrucción 4D con la compañía de TERI, un simpático robot acompañante que ejerce de guía a través de templos sagrados, terrazas y paisajes montañosos impresionantes.

¡Viaja a Machu Picchu sin salir de Madrid!

#feverambassador #RealidadVirtual #FeverMadrid #machupicchuexperience ♬ sonido original – Elisa @elisa.divenere ✨ ¡Viaja a Machu Picchu sin salir de Madrid! La experiencia inmersiva de realidad virtual Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida te transporta 450 años atrás al corazón del Imperio Inca. Escala cumbres, recorre el Templo del Sol y descubre los secretos de esta maravilla acompañado de TERI, un simpático robot guía 🤖. Un plan único para disfrutar en familia, en pareja o con amigos… ¡y tú también puedes vivirlo gracias a @@Fever 🎟️ Con mi código ELISADIVENERE10 tienes un 10% OFF en tus entradas: https://glnk.io/nrvy4/feverxelisadivenere 📍 Fever Hub Madrid | Experiencias Inmersivas: Calle Raimundo Fernández Villaverde, 57, Madrid ⏰ Duración: 45 minutos (llega 15 minutos antes) Horarios: selecciona fecha y hora directamente al comprar tus entradas. #MachuPicchuMadrid

«Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida, te transporta 450 años atrás al corazón del antiguo Imperio Inca en una impresionante experiencia de realidad virtual. Escalarás las sobrecogedoras cumbres de los Andes, recorrerás el Templo del Sol, caminarás por sus icónicas terrazas y descubrirás los secretos de esta enigmática ciudadela. Tras cinco años de desarrollo, esta innovadora recreación creada por los mejores especialistas en modelado 3D del mundo te permitirá explorar esta Maravilla del Mundo como nunca antes».

Coproducida por Fever junto a Virtual Worlds, esta experiencia ofrece a los asistentes una oportunidad única de visitar Machu Picchu sin salir de Madrid. Gracias a una puntera tecnología que incorpora visores de última generación, el público podrá recorrer de manera libre, e interactuando con otros asistentes, reconstrucciones en 4D del antiguo imperio instaurado en Perú, incluyendo sus terrazas agrícolas, el Templo del Sol y otros monumentos emblemáticos. Gracias a la colaboración con expertos y el uso de tecnología de vanguardia, esta aventura inmersiva permite moverse de manera independiente por los terrenos y poder interactuar con otros usuarios en un entorno compartido, mientras se descubren los secretos, el legado y la arquitectura de la civilización inca.

«Para dar vida a Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida, colaboramos con historiadores incas y obtuvimos un acceso exclusivo al sitio durante su cierre por la pandemia. Equipados con drones, tecnología LiDAR y fotogrametría, capturamos digitalmente cada piedra y cumbre con un nivel de detalle impresionante. ¿El resultado? Un emocionante viaje al pasado que es tan entretenido como preciso: parte aventura épica, parte homenaje cultural».

Experiencia de realidad virtual

Al ponerse las gafas de realidad virtual, tienes la oportunidad de ir más allá de la idílica postal que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo de Machu Picchu, ubicado entre los cerros de Huayna Picchu y Huchuy Picchu. Puedes entrar en el hogar de una familia inca para conocer cómo es su vida cotidiana o explorar ruinas legendarias.

La «Ciudad Perdida» es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, gracias a la tecnología de última generación, puedes ver con sumo detalle todos los espacios, interactuando con otros asistentes que comparten espacio en el mismo entorno de realidad virtual. A cada paso, una voz te irá guiando y aportando datos sobre esta civilización, la arquitectura y la cultura incas, detalles enriquecedores sobre el legado de Machu Picchu. La duración aproximada de la visita es de 45 minutos (conviene llegar 15 minutos antes del comienzo).

Información práctica

Ubicado en el corazón de Madrid, en la Calle Raimundo Fernández Villaverde 57, acceso por Orense (en la calle que se encuentra entre Orense 3 y Orense 5); a pocos pasos de Nuevos Ministerios, del distrito empresarial AZCA y del Paseo de la Castellana. De fácil acceso en transporte público, con estaciones de Metro y Cercanías muy cercanas a los Nuevos Ministerios.

Si quieres disfrutar de la experiencia, la entrada general para adultos (18 años en adelante) tiene un precio de 14,40 €, mientras que la entrada reducida, pensada para niños de 10 a 17 años, estudiantes y personas mayores, cuesta 10,40 €.