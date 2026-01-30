La madre de una de las niñas fallecidas en el hinchable de Mislata al alcalde: «Eres una mala persona»

La madre de Vera, una de las niñas fallecidas en un hinchable en la localidad de Mislata (Valencia) el 4 de enero de 2022, ha estallado contra el alcalde, el socialista Carlos Fernández Bielsa, después de que tanto él como todo el Grupo Socialista, que Bielsa lidera, rechazasen con los votos de sus 14 concejales la creación de una comisión de investigación que depurase las responsabilidades políticas derivadas del citado suceso, planteada por el Grupo Popular. En una publicación subida a su perfil de la red social Facebook, la madre de Vera acusa a Bielsa de mentir y de ser «una mala persona».

El 4 de enero de 2022. Sólo un día antes de la noche de Reyes, mágica para todos los niños y sus familias, en torno a las 20:15 horas, una de las atracciones de la feria de Mislata, el castillo hinchable, voló por los aires a causa del viento. Una niña de 8 años salió lanzada, al igual que otra niña, de 4 años. Una, cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo, mientras la otra cayó sobre una caseta de la feria. Ambas, fueron atendidas in situ y trasladadas entonces por dos ambulancias al Hospital La Fe y al Clínico de Valencia. Otros siete menores también resultaron heridos. Las dos niñas fallecieron.

El suceso dio la vuelta a toda España. Y heló la sangre de millones de familias a lo largo y ancho del país. Este jueves, el Grupo Popular presentó una moción que huía de la búsqueda de cualquier rédito político y reiteraba que desde el mayor respeto a las familias, se debía crear una comisión de investigación en el Consistorio para depurar las responsabilidades políticas en torno aquel hecho.

El PSOE, que goza de una holgada mayoría absoluta de 14 ediles, votó en contra de esa moción. En tanto que la oposición en bloque dejó la ideología colgada en el perchero de la antesala del salón de plenos para respaldar la iniciativa: PP, Vox y Compromís-Podemos votaron a favor. Pero sólo contaban con siete votos. La moción fue rechazada.

También este jueves, tras el Pleno, Eva, la madre de Vera, una de las dos niñas fallecidas, colgó una publicación en su perfil de facebook que corre ya por todo el municipio. En esa publicación, dirigida al alcalde de Mislata, recordaba que Bielsa «mintió ante las cámaras delante de toda España, diciendo que había estado a nuestro lado desde la muerte de Vera. Por supuesto, lo desmentimos».

Además, la madre de Vera añade que: «Hoy hemos descubierto que además de mentiroso, Carlos Fernández Bielsa, eres una mala persona. En un pleno celebrado en tu pueblo, donde la oposición había votado a favor de hacer una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas e institucionales en el caso del hinchable, tú y tus concejales/as la habéis tumbado, haciendo ver que era una argucia política porque el abogado de los padres de Vera (o sea, nosotros) pertenece a un partido político».

Eva Roz añade que: «Decir que se nos revuelve el estómago es poco. Cuando unos padres que han perdido a su hija contratan un abogado, lo último que hacen es investigar sobre su orientación política». Y agregan: «Si piensas que después de perder a nuestra pequeña podemos movernos por motivos políticos es que eres una persona completamente vacía por dentro». Y deja claro que ni ellos ni el letrado han tenido «nada que ver» con la petición de la comisión de investigación.

Agrega la madre de Vera en su publicación, en referencia también a Bielsa que: «Lo único cierto de todo eso es que ese día estuviste allí, pero has omitido lo importante: te fuiste en cuanto te aseguraste de que te había visto la prensa, sin importarte dejar a las dos niñas dentro de dos ambulancias que no podían arrancar hacia el hospital porque estaban debatiéndose entre la vida y la muerte».

Además, invita a Bielsa a reunirse con ellos «cuando quieras» para «hablar de todas las mentiras que utilizas para no pronunciarte sobre el ‘accidente’ donde mataron a nuestra hija. Dinos a la cara por qué no quieres que se abra una investigación en tu ayuntamiento». Y le recuerda al alcalde que: «Una de las excusas que has puesto es que rechazas la investigación por respeto y empatía hacia las familias». Para agregar que: «No puede hablar de empatía y respeto alguien que no los tiene».

Destaca que en que Bielsa insistió en que no abría una investigación «porque el caso está judicializado». Y le recuerda a este respecto que el caso de la Dana también está judicializado y has sido el primero en pedir a gritos una investigación». Finalmente, la mujer advierte al alcalde que «aún estás a tiempo de abrir esa investigación». Y le señala que les importa «un bledo el color político de los responsables de la muerte» de su hija: «Sólo queremos que den la cara y la justicia depure responsabilidades».