Vox agita contra Sánchez la pancarta «Que te vote Txapote»

Vox ha comenzado su rueda de prensa de los lunes con una gran pancarta digital contra Pedro Sánchez que rezaba: «Que te vote Txapote». Esta imagen que ha podido ser visualizada durante unos segundos antes del comienzo de la intervención de Jorge Buxadé hace referencia al acercamiento del preso etarra Javier García Gaztelu «Txapote» a cárceles del País Vasco gestionadas por el Gobierno nacionalista.

García Gaztelu es posiblemente el etarra más sanguinario que ha pasado por la organización terrorista. Él fue el autor de los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, al que ordenó arrodillarse antes de ejecutarlo, de Gregorio Ordóñez, de Fernando Múgica y de José Luis López de la Calle. En total participó como autor material o intelectual en 14 asesinatos.

«Pedro Sánchez ha bajado el IVA del gas únicamente porque forma parte de sus propaganda política para intentar salvar el fracaso en el que se encuentra abocada la izquierda en España y en los próximos comicios. Es el Gobierno de la ruina, el Gobierno de la miseria que ahora se autodenomina el Gobierno de la gente pero Sánchez inició una gira que va a ser un tremendo fracaso. Porque el único que le va a votar va a ser Txapote y sus socios separatistas y terroristas», ha dicho el vicepresidente primero de Vox, Jorge Buxadé.

Asimismo, el dirigente de Vox ha recordado que desde Vox se ilegalizará a todos los partidos separatistas si está en su poder. «Es una exigencia de sentido común y de sentido nacional», además ha añadido que «el PSOE es un vestigio del pasado».

En cuanto a las medidas económicas el vicepresidente primero de Vox ha señalado que su partido es el único que mantiene la credibilidad contra la bajada de impuestos y que tanto el Gobierno como el PP votaron en contra de la iniciativa de Vox para rebajar las cargas impositivas que afectasen a la factura de la luz.

Sobre la polémica en relación a Macarena Olona, Buxadé no ha querido entrar a comentar nada pero sí que ha dejado claro que «los que insisten sobre Olona no tienen otro interés que provocar más daño a Vox».

Jorge Buxadé también ha aprovechado la rueda de prensa para felicitar al pueblo chileno por su voto en contra a la nueva constitución. «Ha votado que no a la inseguridad, a la violencia y al terrorismo, ha votado que no a la interferencia política en el poder jurídico, ha votado que no a la plurinacionalidad inventada, lo mismo que tenemos aquí. Mi felicitación a todo el pueblo chileno que ha elegido la libertad».

Preguntado sobre los actos de precampaña, el vicepresidente primero de Vox ha dicho que no van a hacer ninguno. «Nosotros estamos en la calle todos los fines de semana desde el mismo inicio de Vox. Vox está preocupado sólo por aliviar a los españoles de la situación donde se encuentran».