Vox quiere a Jorge Buxadé en el Congreso de los Diputados la próxima legislatura

Vox quiere ir con todo a las próximas elecciones generales que se celebrarán en 2023. Para ello, la formación de Abascal quiere colocar a Jorge Buxadé en el Congreso de los Diputados de cara a los próximos comicios. En este sentido, el actual vicepresidente primero de Vox abandonará su cargo en Bruselas como eurodiputado y número 1 del grupo Vox en el Parlamento Europeo para ocupar un escaño en la Cámara Baja. «El objetivo es que vaya al Congreso. Si su nombre va en las listas a las generales tiene que darse de baja del Parlamento Europeo y en ese momento, la lista corre», señalan fuentes de Vox a OKDIARIO.

Se prevé que Buxadé sea representante de la soberanía nacional por Barcelona, su ciudad natal, y desde la formación verde también se plantean que ocupe el puesto de portavoz del Grupo parlamentario, un cargo que ahora ostenta la diputada Inés Cañizares.

Asimismo, las mismas fuentes revelan que el vicepresidente de Vox «desea» ir como diputado nacional al Congreso y que no se opondrá a su nuevo nombramiento. «Buxadé está deseando entrar en la política nacional. Europa no es su campo, allí está desaprovechado y además no es políglota. Él se va a desenvolver mejor en Madrid y eso el partido lo sabe». Además añaden que es «un sinsentido» que Buxadé sea el vicepresidente primero del partido y portavoz nacional a nivel orgánico y que luego ostente un cargo público en Bruselas, lejos de la política nacional.

En consecuencia, la salida de Jorge Buxadé provocará una vacante en el Parlamento Europeo que tendrá que ocupar el siguiente en la lista de Vox hasta que se celebren las siguientes elecciones europeas en mayo de 2024. La incógnita está en si el diputado nacional Francisco José Contreras, el siguiente en la lista, aceptará el encargo de asumir el puesto de Buxadé durante ese periodo de tiempo.

En Vox no sorprende que Abascal confíe en Jorge Buxadé para ocupar un escaño en el Congreso. El vicepresidente primero de Vox no sólo es abogado del Estado y experto en derecho administrativo sino también uno de los hombres fuertes del presidente dentro del partido. Como vicepresidente primero de Vox, es el sucesor natural de Abascal y su sustituto a nivel orgánico en caso de necesidad. Además, desde 2020 actúa también como portavoz nacional de la formación y atiende a los medios en rueda de prensa los lunes de cada semana donde hace un repaso de la actualidad y las políticas del partido.