Robles, Marlaska y Bolaños dicen ‘no’ a Sánchez: ningún ministro quiere enfrentarse a Almeida

Antes del 20 de septiembre quienes deseen concurrir como alcaldables, bajo las siglas del PSOE, tienen que presentar sus candidaturas. Ferraz, con Pedro Sánchez a la cabeza, trabaja desde hace semanas en unas propuestas que permitan a los socialistas recuperar plazas tan importantes como Barcelona o Valencia, revalidar Las Palmas o conquistar Madrid. Para dicho objetivo Sánchez ha empezado a sondear a distintos ministros de su gabinete que, a 15 días para el cierre del plazo, le están dando calabazas. Hasta cuatro ministros le han dicho que no. De la salida de algunos de los actuales colaboradores del presidente depende la crisis de Gobierno que lleva sopesando hace meses y que ha aparcado temporalmente hasta resolver esta cuestión.

Madrid

Para ocupar una silla en el palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, es donde Pedro Sánchez se ha encontrado más rechazos. El PSM confirmó semanas atrás a Mercedes González, delegada del Gobierno en la Comunidad, como alcaldable. Pero el rechazo de las bases socialistas han provocado que Moncloa y Ferraz piensen ya en sustituirla. El presidente ha sondeado a los ministros del Interior y Presidencia, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños, y a las titulares de Defensa y Justicia, Margarita Robles y Pilar Llop. Mientras los tres primeros le han dicho que no, la ex presidenta del Senado -que ya sonó como candidata a la Comunidad- sigue sin responder “aunque siempre estará donde le pidan”, dicen en su entorno.

La elección del candidato que rivalizará con José Luis Martínez-Almeida tiene pinta de ser un verdadero quebradero de cabeza para Sánchez. Más allá de los ministros que le han dicho que “no”, para aterrizar en la capital en forma de paracaidista aprovechando su bagaje, y la candidatura ya anunciada de Mercedes González, hay otros perfiles que sopesan presentarse a las primarias que el PSM quiere evitar. La concejal Mar Espinar está evaluando la posibilidad de medirse a la delegada del Gobierno y a quien Sánchez designe. Un numeroso grupo de militantes animan a dar el paso, también, a otra concejal, Enma López, que cuenta con muy buena valoración entre la izquierda madrileña.

Barcelona

Miquel Iceta, al que todos situaban como candidato a la Alcaldía de Barcelona para rivalizar con Ada Colau, Ernest Maragall y probablemente contra Xavier Trias, ha trasladado al jefe del Ejecutivo que quiere “quedarse en Madrid”. Al frente del Ministerio de Cultura y Deporte que dirige desde hace un año. El ex líder del PSC, que renunció a ser presidenciable catalán por expresa petición y deseo de Sánchez, es la opción favorita del secretario general del PSOE para recuperar una de las plazas municipales más importantes para el socialismo. Pero Iceta no está dispuesto y el actual líder municipal, Jaume Collboni, quiere seguir, convencido de que puede ser alcalde.

Valencia

Valencia, donde la actual vicealcaldesa, Sandra Gómez, ya ha manifestado públicamente su deseo de repetir -a ser posible sin primarias-, amenaza con ser un campo de batalla entre la dirección del PSPV de Ximo Puig y Ferraz. A Gómez no la quiere prácticamente nadie, pues todos los sondeos encargados por los socialistas apuntan a pérdida importante de votos. Pero peor puede ser el resultado si Sánchez acaba imponiendo a su candidata favorita, la ministra de Ciencia e Innovación y ex alcaldesa de Gandía, Diana Morant, que aunque no está entusiasmada, “aceptará el destino que le proponga su jefe”. “No la conoce la ciudadanía”, apuntan fuentes del PSPV. Moncloa ha encargado un nuevo trabajo de campo para ver el grado de conocimiento de Morant. La flamante delegada del Gobierno y ex concejal Pilar Bernabé es otro nombre con opciones.

Las Palmas

Carolina Darias, en la actualidad ministra de Sanidad, es la única de las colaboradoras de Sánchez que ya sabe que su futuro a medio plazo pasa por volver a su tierra. La canaria ya va confirmando, de su propia voz, que será candidata a la Alcaldía de Las Palmas. Su experiencia municipal como concejal en el consistorio, en el Cabildo y la buena valoración en los sondeos tras la gestión de la pandemia al frente de Sanidad, dan esperanza al PSOE de Canarias para que pueda retener el ayuntamiento de la capital grancanaria.