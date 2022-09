El Camino de Santiago es un recorrido que sirve como penitencia, como un regenerador místico que limpia el alma, pero también como unificador de todo tipo de pueblos y actúa como un núcleo de actividad social en el que se forjan amistades que duran toda la vida.

«La familia del Camino» de Macarena Olona no es una excepción. En un principio sólo existían medio centenar de personas seguidoras de Olona que no se conocían entre sí, pero al terminar el camino ya eran una gran familia. Ahora bien, de ese medio centenar hubo algunos que destacaron. Estos son algunos integrantes de ese grupo que acompañó a Olona durante el sagrado recorrido:

Laura, «la socialista»

Laura es una joven sevillana de 24 años que pertenece a la agrupación socialista de Triana. Ella misma ha revelado a OKDIARIO que Macarena Olona la invitó a hacer el Camino y se reconoce seguidora de la ex diputada de la que no se separaba casi en ningún momento cuando tocaba hacer las etapas. «Conocí a Macarena en el Parlamento andaluz. He venido aquí por ella. Es un amor y tendrá mi mano siempre, porque lo que ha unido el camino está por encima de ideologías, y me une el corazón porque es increíble como me ha acogido y como es ella».

«Los ángeles» de Macarena

Uno es Ángel el escolta y el otro, Ángel su antiguo asesor de imagen. El primero fue ex militar y ex policía municipal y ha sido escolta de otros altos cargos del partido de Abascal. No se separaba en ningún momento de la ex diputada y velaba porque Olona tuviese momentos de intimidad durante el Camino. El segundo trabajó con ella cuando le tocó ir a Andalucía como asesor de imagen y estilista. De origen marroquí, hizo las veces de organizador del grupo y ayudaba a dirigir la marcha durante las etapas del camino.

David, «el militar»

David, militar de profesión es legionario, tiene 45 años y es un férreo luchador de la custodia compartida. Tan es así, que tiene la frase «custodia compartida» tatuada en un brazo además de otra simbología contraria al feminismo. «He hecho el Camino de Santiago seis veces ya», decía el militar. David, que va siempre con una bandera de España ondeando en lo alto de su mochila se declara seguidor de Olona y de Vox. «Es una pena que se haya ido de la política, tiene que volver».

Fernando, «el concejal»

Fernando Hernández es el concejal de Vox en el municipio madrileño de El Molar, en la sierra norte de Madrid. A pesar de que el diputado de Vox Onofre Miralles y él sean los únicos cargos públicos del partido de Abascal presentes en el Camino eso no le ha desanimado y ha continuado etapa a etapa para apoyar a la ex diputada en estos difíciles momentos. «Estoy aquí para darle mi apoyo personal».

Bertrand, «el negro de Vox»

También estuvo presente uno de los grandes personajes mediáticos de la derecha política, el youtuber Bertrand Ndongo conocido como «el negro de Vox». Ndongo recorrió todas las etapas del camino grabando las anécdotas más destacables de la jornada. «Me cae muy bien Bertrand; me alegra que haya venido», dijo una peregrina. El youtuber terminó el sagrado recorrido con una camiseta que representaba a «la familia del camino» con el mensaje: «Macarena, contigo hasta el final».

Antonio, «el patriarca»

El patriarca del grupo de peregrinos que siguen a Olona es un hombre jubilado de 82 años. Vino desde Lucena (Córdoba) compartiendo un coche para poder llegar a Galicia. A pesar de su edad ha terminado el Camino y seguía a buen ritmo al resto del grupo calzado con unas sandalias que le permitían caminar mejor. «Tengo mis achaques, pero voy poco a poco. Tuve que hacerme una cura en un pie porque me salió una herida terrible. Aun así aquí estoy. Por Macarena».

Maricarmen, «la milagrosa»

Maricarmen tiene una prótesis de cadera, una rotura ya recuperada en un talón y una operación en la muñeca izquierda, fue ex deportista profesional, competía en taekwondo. A pesar de ello tuvo el valor para echarse a caminar casi 115 km. «Esto es un milagro, yo antes no podía ni caminar ni 1 km y ya llevo varias etapas. Esto es un milagro del Camino y de Macarena. Santa Macarena».

Esteban, «el estudiante»

Esteban es el más joven y se declara simpatizante de Vox. Tan sólo tiene 16 años y va a pasar a 2 de bachillerato. A pesar de su juventud tiene tan claro su apoyo a Macarena Olona que cuando se enteró dejó todo para trasladarse a Galicia y acompañar a la ex diputada. «He venido para apoyar a Macarena. Es un referente para los jóvenes. También he venido a conocer gente y estoy deseando comer pulpo», dijo el joven.