Antonio Lacambra Maestre ha cruzado todas las líneas rojas con una vomitiva columna en la que culpa a Gregorio Ordóñez de haber promovido la polarización política causando el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Lo hace a modo de experimento para luego concluir que él no piensa así, que esos dos párrafos le hacen «sentir asco» y que lo hizo para criticar a aquellos (la derecha) que «dicen que la culpa [del supuesto atentado a Kirchner] no fue del homicida fallido ni de una ideología criminal que considera que el adversario político tiene que ser eliminado».

En un artículo publicado en eldiario.es con el título «A Miguel Ángel Blanco lo mató la polarización política», Maestre aborda el supuesto intento de asesinato de vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. «Gregorio Ordóñez fue una víctima del terrorismo, pero también un actor político que promovió una polarización inasumible para la convivencia, que hizo que muchos de sus compañeros, que fueron menos combativos, acabaran asesinados», escribe Maestre. «La sociedad vasca hubiera evitado la violencia si personas como Gregorio Ordóñez hubieran rebajado la tensión y no hubieran promovido un ambiente tóxico bipolar que partió en dos Euskadi y causó mucho dolor», continúa.

Cuando al lector le comienzan a dar arcadas, Maestre avisa que está siendo irónico y que todo es un experimento más a los que este activista nos tiene acostumbrados. Dice Maestre que lo suyo es ironía, que a él decir eso le da «asco» pero no se aleja mucho de esto que escribió en su blog en La Sexta: «La derecha no puede aceptar que Bildu ha hecho mucho más por las víctimas de ETA que lo que ellos han hecho por el resto de víctimas de la dictadura y la democracia que no pueden instrumentalizar contra el adversario…»

Maestre-Lacambra ya había hecho algo similar en junio de 2015 cuando puso ETA en lugar de «víctimas del franquismo» para criticar al entonces diputado del PP y actual senador Rafael Hernando por decir que las víctimas del franquismo sólo se acordaban de sus familiares cuando hay subvenciones. En relación a este episodio, Eduardo Inda en laSexta Noche le desenmascaró cuando dijo: «A Maestre le gustan más los animales que las víctimas de ETA, ¿se puede ser más miserable?».

Otra perla más de este pseudoperiodista que fue cazado usando una cuenta fake de Twitter para defender al Gobierno socialcomunista. Tras ser pillado por OKDIARIO, soltó todo su odio en las redes sociales: «Sois gentuza. Hijos de puta de la peor condición. No todos pueden dar la cara como hacemos otros sin que les perjudique laboralmente. La campaña de acoso a un tipo anónimo que ha publicado un análisis sobre el 8M muestra el tipo de malnacidos que hay por aquí», afirmó.

La pregunta que cabe plantearse es: ¿Era necesario humillar a las víctimas de terrorismo para defender que la culpa del atentado fake de Kirchner era de la intolerancia y el fanatismo que para Maestre-Lacambra son congénitos a la derecha? ¿Es necesario ser tan vil para remover el dolor de las víctimas para acaparar protagonismo en las redes sociales? ¿Hasta qué punto están permitidas estas burlas que Maestre no se atrevería a hacer con los sanguinarios carniceros de ETA Txapote o Parot? De ahí la respuesta del abogado Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA el 6 de febrero de hace 26 años, llamándole «hijo de puta al cubo».

Hay que recordar que Maestre siempre ha estado a favor de blanquear a ETA y sus herederos de Bildu antes de apoyar a las víctimas. Un ejemplo fue cuando defendió el cartel de HBO que equiparaba los asesinatos de ETA con supuestas torturas a los etarras.