El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha intervenido este viernes en una radio argentina para valorar el intento de asesinato de la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido objetivo este viernes de un intento de asesinato mediante arma de fuego. Iglesias ha comparado el caso de Kirchner con su episodio del envío de un sobre con balas, unas amenazas en plena campaña electoral madrileña sobre las que incluso la Policía vio sospechas y de las que nunca se encontró culpable. El ex líder de Podemos se ha quejado amargamente de que a él, como ya ocurre con Kirchner, también le dijeron «que se lo había inventado».

En declaraciones a la emisora argentina Radio 10, Iglesias ha asegurado que «yo tuve que aguantar recibir balas en mi propio domicilio, en una carta, y una llamada de preocupación del Ministerio del Interior, que le daban toda la credibilidad a esa amenaza. Y, sin embargo, hubo figuras de la extrema derecha que dijeron que era mentira y que nos lo inventábamos y que es lo que van a decir en las próximas horas (en relación al intento de atentado contra Kirchner). Eso es violencia mediática», ha remarcado el ex líder de Podemos.

Iglesias ha hecho referencia al episodio de las balas ‘fake’ con las que Podemos trató de dar la vuelta a la malograda campaña electoral de las autonómicas madrileñas, en un momento en el que los sondeos daban la ventaja a Isabel Díaz Ayuso. Por aquel entonces, Podemos filtró a periodistas afines que el hasta entonces vicepresisdente había recibido en su domicilio un «sobre con balas».

Iglesias lo confirmó en persona poco después, asegurando que la carta que acompañaba a las balas incluía argot policial o militar al referirse a los disparos como «taponazos». El dedo acusador hacia las fuerzas del orden pronto quedó descartado, ya que las balas no procedían de ningún cuerpo de seguridad del Estado. Ni policial ni militar.

De hecho, en la Policía se llegó a ver con recelos la cantidad de información que el entorno de Iglesias filtró sobre el suceso a la prensa, ya que consideraban que estaba interfiriendo en la investigación. Nunca se llegó al culpable, que ocultó con extremo celo sus pasos. Iglesias ha insistido además en que en Argentina, «como en España», se ha difundido un discurso del odio desde la extrema derecha y desde los medios que ha llevado a este tipo de situaciones.

Kirchner encausada

El hecho de que el arma se encasquillase fue un auténtico milagro para la mujer más polémica de Argentina, inmersa ahora mismo en el huracán de las acusaciones de corrupción que han dividido al país y por las que la Fiscalía pide para ella 12 años de cárcel.

El autor del intento de atentado fue detenido de inmediato. El Gobierno argentino ha confirmado que el arrestado es un hombre de 35 años de origen brasileño y con antecedentes por tenencia ilícita de armas, detenido con anterioridad el pasado mes de marzo, ha informado Clarín. Según algunas fuentes, ha sido identificado como Fernando André Sabag Montiel.

En una retransmisión en directo de la cadena Televisión Pública, se puede observar cómo una multitud de personas saludan a la ex vicepresidenta en los alrededores de su casa, momento en el que una persona levanta una pistola y apunta con ella a la cabeza de Fernández de Kirchner. Las voces que dudan de la veracidad de lo ocurrido son cada vez más numerosas en Argentina.