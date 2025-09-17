Vox acusa a Marlaska de mentir sobre la inmigración ilegal: «Han hecho del odio su forma de Gobierno»

La diputada de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, ha acusado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «mentir deliberadamente» sobre las consecuencias de la inmigración ilegal en España y de «haber hecho de la mentira y el odio su forma de Gobierno».

Durante la defensa de una iniciativa registrada por su formación en el Congreso de los Diputados, Méndez ha puesto sobre la mesa datos que desmienten el discurso oficial del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las agresiones sexuales han aumentado un 275% desde 2017, y según la parlamentaria, «el 37% de esos delitos los comete un 14% de la población», en clara referencia a la inmigración ilegal.

«Miente cuando dice que la criminalidad no aumenta, miente cuando afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen controlado el fenómeno», ha espetado Méndez al ministro socialista, subrayando que «lo cierto es que están desbordados y cada vez hay menos efectivos en las zonas con mayor presión migratoria».

Para ilustrar esta dramática situación, la diputada ha puesto ejemplos concretos que evidencian el abandono del Gobierno a la seguridad ciudadana. En Mazarrón, «antes había 14 agentes y ahora solo quedan 2 para cubrir patrullas». En Baleares, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil denuncia que faltan más de 17.000 efectivos mientras el mar sigue arrojando los cuerpos de inmigrantes fallecidos en pateras.

