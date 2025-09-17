Vox acusa a Marlaska de mentir sobre la inmigración ilegal: «Han hecho del odio su forma de Gobierno»
Lourdes Méndez denuncia el aumento del 275% en agresiones sexuales desde 2017 y la falta de efectivos policiales
La diputada de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, ha acusado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «mentir deliberadamente» sobre las consecuencias de la inmigración ilegal en España y de «haber hecho de la mentira y el odio su forma de Gobierno».
Durante la defensa de una iniciativa registrada por su formación en el Congreso de los Diputados, Méndez ha puesto sobre la mesa datos que desmienten el discurso oficial del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las agresiones sexuales han aumentado un 275% desde 2017, y según la parlamentaria, «el 37% de esos delitos los comete un 14% de la población», en clara referencia a la inmigración ilegal.
«Miente cuando dice que la criminalidad no aumenta, miente cuando afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen controlado el fenómeno», ha espetado Méndez al ministro socialista, subrayando que «lo cierto es que están desbordados y cada vez hay menos efectivos en las zonas con mayor presión migratoria».
Para ilustrar esta dramática situación, la diputada ha puesto ejemplos concretos que evidencian el abandono del Gobierno a la seguridad ciudadana. En Mazarrón, «antes había 14 agentes y ahora solo quedan 2 para cubrir patrullas». En Baleares, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil denuncia que faltan más de 17.000 efectivos mientras el mar sigue arrojando los cuerpos de inmigrantes fallecidos en pateras.
Méndez ha denunciado la hipocresía de un Gobierno que «nos llama inhumanos a quienes defendemos que las personas vengan de manera ordenada, que los menores no sean abandonados y que se garantice la unidad familiar». La parlamentaria ha recordado que Vox ha obligado al cierre del centro de menas de Santa Cruz en Murcia, donde las plazas para menores extranjeros no acompañados «cuestan más del doble que una residencia para ancianos», mientras en España «miles de mayores fallecen sin haber podido acceder a la Dependencia».
«¿Puede soportar este país la financiación que exige esta presión migratoria? ¡Evidentemente no!», ha asegurado categóricamente, recordando que entre 2015 y 2024 llegaron 3,2 millones de inmigrantes, mientras España mantenía 4 millones de desempleados.
La diputada de Vox ha recomendado al ministro del Interior que acuda a la Región de Murcia, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Almería o Cataluña y les digas a los vecinos que «viven una realidad paralela» y que «pueden dejar a sus hijas volver solas al colegio y que las agresiones sexuales no han aumentado».
Como ejemplo de esta transformación, la diputada ha señalado la situación en Lorca, donde barrios como San Cristóbal o Los Ángeles han experimentado un cambio demográfico radical. «En algunas zonas se ha expulsado a la población autóctona, en los colegios no queda un solo alumno español y en la ciudad ya hay más mezquitas que iglesias. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo mientras el Gobierno niega cualquier problema».
Finalmente, Méndez ha defendido la iniciativa de Vox que plantea «cumplir la ley, evitar por todos los medios la inmigración ilegal, repatriar a quienes entren de forma ilegal, condenar a las mafias que trafican con seres humanos y reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
