Los gobiernos del PSOE espiaron durante años a altos cargos del Partido Popular, utilizando la estructura policial del Ministerio del Interior, según ha declarado esta tarde el ex comisario José Villarejo en la comisión Kitchen en el Congreso de los Diputados. Entre los dirigentes del PP investigados se hallaban José María Aznar y Eduardo Zaplana.

En su comparecencia parlamentaria, a preguntas del portavoz del Grupo Popular, Luis Santamaría, Villarejo confirmó que participó en varias de esas operaciones de espionaje político siguiendo las órdenes del ex ministro ya fallecido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de la cúpula del Ministerio del Interior de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Villarejo admitió su participación en una serie de operaciones para conocer las relaciones de varios dirigentes populares, entre ellos el ex presidente de la Comunidad Valenciana: “Había también un interés, no sé por qué, por destruir al señor Zaplana y se utilizó a un informador sirio, que era confidente del CNI, para ver las fórmulas de cómo… En fin, hay 20.000… El chivatazo del Faisán. Hay 20.000. Por ejemplo, en el año 94-95 todo lo referido al caso Roldán y los papeles de Laos”.

Villarejo admitió, como en su comparecencia anterior, las operaciones de inteligencia ordenadas desde los gobiernos del PSOE para acabar con el líder del principal partido de la oposición, José María Aznar, desde su etapa como presidente de Castilla y León.

“Entonces, gobernaba el PSOE y yo me veía con el señor Olivares -en aquellos años máximo dirigente socialista en Burgos- que luego fue director de la Policía y secretario de Estado de Defensa”, según Villarejo.

Villarejo también declaró que los mandos policiales se sirvieron de su infraestructura societaria para llevar a cabo ese tipo de operaciones, entre las que mencionó la Gürtel y Astapa. En esta última misión, desarrollada en el Ayuntamiento de Estepona durante la segunda legislatura de Zapatero, la hija del entonces presidente socialista del Senado fue avisada para que abandonara el Consistorio, unos minutos antes de la redada policial.

“Éramos un grupo de personas de confianza que existía en la estructura de Interior. No olvide que fue el PSOE quien modernizó la Policía. Fue Corcuera quien forzó a que existieran dos servicios de inteligencia: uno civil y otro militar. Yo formaba parte del servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior y por eso me han caído todas las tortas que me han caído”, en palabras de Villarejo.

El comisario con esas palabras pretendía resaltar sus enfrentamientos con el ex director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, y las guerras internas entre los espías y los agentes policiales de Interior.

Las órdenes políticas de Rubalcaba

El diputado popular, Luis Santamaría, le preguntó de dónde partió la orden para que se avisara a la hija del presidente socialista del Senado, Luis Rojo. Villarejo contestó:

“Vino directamente del Gabinete del señor Rubalcaba. Nunca fue detenida ni se le informó al señor juez y ni a la Fiscalía. No se le registró su ordenador ni se le hizo ningún registro”.

El ex comisario, que fue condecorado tanto por los gobiernos socialistas como populares, se extendió sobre la existencia del conocido como “comando Rubalcaba”. Villarejo era uno de sus miembros cuando en el 2008 se inició las investigaciones de la operación Gürtel: “Sobre las Investigaciones de Gürtel fue una operación política. Yo reportaba a Rubalcaba, Fernández Chico y Antonio Camacho”.

Fernández Chico, un comisario de ideología socialista, era entonces el DAO -número dos de la Policía- y Antonio Camacho, el secretario de Estado de Interior.

Sobre si los gobiernos socialistas utilizaron a la Policía para acabar, desde el Ministerio del Interior, con los contrincantes políticos de los partidos de la oposición, Villarejo manifestó: “Claro. Así era, tenga en cuenta que por mucho que digan ahora que existía una policía patriótica o de una policía política, los mandos de la Policía de este país son todos políticos. Una vez que cambian de Gobierno, ustedes cambian a los jefes, sin tener en cuenta la categoría … Cada vez que viene un Gobierno utiliza a los mandos del Ministerio del Interior para hacer sus trabajos…”.

Villarejo no se calló cuando el diputado Santamaría le preguntó sobre el destino de las “notas informativas” que le fueron incautadas durante su detención en noviembre de 2017. “¿Por qué las esconde el Partido Socialista?”, incidió.

“Le puedo decir que en el 2017 arramblaron con todo. Una empresa de mudanzas habría tenido más garantías porque, al menos, habría precintado los paquetes. En mi caso se llevaron absolutamente todo: mas de 1.000 cintas de casos como el GAL, mil cosas, conversaciones, la historia de España y han desparecido y jamás me la han devuelto. Son de los años 80 y 90, sin relevancia penal. Y en, el 2020 ,se inventaron una historieta para llevarse mis diarios, utilizando al CNI como está en el propio sumario de la pieza 28”, contestó el ex comisario.

Villarejo también dedicó un apartado a las declaraciones de Hugo “Pollo” Carvajal -ex jefe de los espías de Chávez- en la Audiencia Nacional sobre la financiación de Podemos con dinero del régimen bolivariano de Venezuela: “Hace dos años presenté un escrito sobre lo que ahora ha declarado el señor Hugo Carvajal y hace dos años que lo adelanté y nunca me llamaron”.

Y añadió: “He mantenido relaciones con altos mandos de Podemos como declararé en el juicio, donde aportaré las pruebas oportunas. Pido que me devuelvan mi diario personal donde reflexionaba. ¿Cómo no me dan una copia de lo que es mío?”.