El vídeo de Nacho Cano en el juzgado acusando a su becaria de extorsión: «Ella chantajea»

Nacho Cano ha vuelto a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) para ratificar su denuncia en la que aseguraba que Lesly Guadalupe Ochoa, la becaria del musical Malinche que le denunció por presuntos delitos contra los trabajadores, primero amenazó e intentó chantajear a miembros de su equipo, pidiendo dinero a cambio de no iniciar acciones legales.

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha asumido el procedimiento e investiga a Lesly por presuntas amenazas a los responsables del musical Malinche. OKDIARIO ha accedido al vídeo inédito de la declaración de Nacho Cano ante la juez ratificando su denuncia.

«Con los becarios tenía un contacto de ámbito profesional; yo soy el creador del musical y entonces soy el que les tengo que dirigir en cómo tienen que cantar, dirijo también a los profesores en cómo tienen que dar las clases de actuación, de baile. Lo musical se compone de canto, acting y baile, que eran las tres disciplinas que ellos estudiaban para poder realizarlo en México, que es lo que están haciendo, todos están trabajando», explica.

Y prosigue explicando cómo llegó Lesly a las pruebas de su musical: «Ella estuvo dos semanas en el programa. Ellos convivían en un espacio y empezaron a tener problemas con ella, con la nevera, con discusiones, con esto o lo otro. A mí todo me lo contaba la gente que trabajaba con ella, porque yo la vi una vez solamente en la embajada».

Salió del programa de Nacho Cano

Nacho Cano expone que Lesly se tenía que volver a México si ella no tenía el comportamiento adecuado y no mantenía la confidencialidad que firmó. Explica que esa decisión la tomó el personal que estaba en contacto con ella, que eran los distintos profesores y las personas encargadas de llevar a cabo la beca.

La juez le preguntó a qué tenían derecho los becarios sobre los que se decía que no continúan en el musical, a lo que Nacho Cano respondió que al viaje de vuelta. Aseguró en sede judicial que Lesly les dijo que su abuela estaba mal.

«Hay un momento donde ella ya quiere extorsionar y chantajear porque se pone de acuerdo con la madre y dice que esto lo vamos a sacarles el dinero y si no nos dan lo que quieren, vamos a montar un escándalo que les va a costar mucho más dinero, vamos a poner todo el programa de becas en peligro y se armó todo el lío que se armó porque no se quería ir», explica Nacho Cano en sede judicial.

Exigencias económicas

La juez se interesó durante el interrogatorio por las cantidades económicas que recibió Lesly Ochoa. «Yo en todo momento lo que decía es: ‘Ayudémosle lo más posible dentro de lo que es bueno más allá’, porque incluso le aprobamos una cantidad de dinero para ayudar a su abuelita, la ayudamos en todo lo que podíamos, lo que pasa es que cuando ella llegaba aquí quería más», explica Nacho Cano.

El productor declaró en sede judicial que quisieron hacerle una aportación voluntaria para que se volviera a México. Nacho Cano explicó que quería darle oportunidades de becas a la gente de México porque allí es difícil llegar a ser artista. Apostilló que era conocedor del problema que tenía Lesly Ochoa en la mano, pero que quería darle la oportunidad.

«Yo denuncio evidentemente por todo lo que ha perjudicado este programa y las vidas de las personas y la financiación. O sea, un daño irreparable que yo voy a llegar hasta el final para que los que lo han hecho lo paguen. Todos los que han hecho esta barbaridad que lo paguen», concluye Nacho Cano.