El productor Nacho Cano culpa a Renfe de atacar su reputación y la de su musical Malinche. El productor considera a Renfe responsable de los daños económicos sufridos tras romper el acuerdo entre ambos y prepara una demanda ante los tribunales. Algo que según Renfe, se produjo debido a las críticas del productor musical que calificó de «criminal» la actuación de los agentes que le detuvieron.

Los representantes legales de Nacho Cano ya han encargado la peritación de todo el perjuicio económico que haya podido sufrir el productor y la sociedad «Malinche The Musical Spain» tras la ruptura del acuerdo por parte de Renfe. Se trata de una demanda tanto por el daño emergente como por el lucro cesante. Fuentes cercanas a Nacho Cano acusan a Renfe, bajo mando el Ministerio de Transportes de Oscar Puente, de intentar que el resto de sus patrocinadores boicotearan al productor tras su detención policial.

Fue entonces, tras su detención a principios del mes de julio, cuando Nacho Cano dejó claro que iba a responder ante los medios de comunicación y en los juzgados con una actitud beligerante. De hecho, tras comparecer en rueda de prensa para ofrecer su versión de los hechos, el productor llegó a calificar de «criminal» la actuación de los agentes que le detuvieron, algo por lo que pidió disculpas más adelante e incluso llegó a matizar que había «muchos policías buenos y pocos malos».

Sin embargo, Renfe Viajeros rompió amarras con Nacho Cano y dio por finiquitado el acuerdo que tenía con el productor: «Las declaraciones realizadas por el artista y productor Nacho Cano en las que califica a la Policía Nacional de «criminal» nos obligan a proceder a rescindir el acuerdo de colaboración con Malinche The Musical Spain».

El acuerdo roto

El acuerdo ofrecía descuentos en la compra de entradas a los clientes de Renfe y tras cancelarlo explicó que las cláusulas del mismo estipulaban «que las partes podrán desistir de forma unilateral y anticipadamente de él cuando entiendan que la colaboración de la otra parte con otras entidades sea susceptible de causarle un perjuicio reputacional».

Ahora es, precisamente, Nacho Cano quien acusa a Renfe de dañar su reputación y la del musical Malinche y presentará una demanda civil por lucro cesante y daño emergente contra la compañía.

El daño emergente es el coste económico real y verificable que la entidad de Nacho Cano podría haber sufrido a consecuencia de la ruptura del acuerdo, siempre que haya causas ilícitas o un incumplimiento contractual. El lucro cesante estaría compuesto por las ganancias que el productor habría dejado de percibir por la anulación de ese acuerdo con Renfe.

En definitiva, el equipo legal de Nacho Cano está calculando con ayuda de peritos profesionales los ingresos que habría perdido respeto a los ingresos que tenía habitualmente antes de la ruptura del acuerdo. Ahí estarían incluidos también los gastos fijos a los que la empresa sigue haciendo frente, además de los beneficios neto y el bruto que la empresa podría haber perdido frente al periodo anterior a la cancelación del acuerdo con Renfe.

Nacho Cano denuncia a la becaria

Entre tanto, Nacho Cano ha denunciado por amenazas y revelación de secretos a Lesly Guadalupe Ochoa Flores, la becaria del espectáculo Malinche que demandó al artista por vulnerar los derechos de los trabajadores.

El músico ha presentado como pruebas del presunto chantaje los mensajes enviados a través de Whatsapps desde el teléfono de la becaria a la responsable de producción del musical donde pedía un pago de 6.000 euros, una carta de recomendación y la estancia en un hotel para evitar que «procediera legalmente».

Los abogados de Nacho Cano entregaron recientemente estos mensajes al juez que investiga si el productor musical trajo a becarios camuflados como turistas para su musical Malinche. Los mensajes fueron presuntamente enviados el 22 de diciembre de 2023, antes de que la becaria presentara la denuncia. Según los abogados de Nacho Cano, la becaria escribió: «Llegando a este acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen, me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mí. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona».

El abogado de Nacho Cano también ha expuesto en su denuncia que al no ceder al presunto chantaje, se comenzó «una campaña de ataque, desprestigio y acoso» contra el músico y la dirección del musical del musical Malinche. Respecto al delito de descubrimiento y revelación de secretos, el abogado de Cano ha subrayado que ella firmó los documentos, a fecha 3 de diciembre de 2023, para la cesión de derechos, autorización de derechos de imagen y un «acuerdo de confidencialidad de manera indefinida».