Marimar Blanco, hermana del concejal del PP Miguel Ángel Blanco secuestrado y asesinado por ETA hace 25 años, no aplaudió este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto institucional celebrado en recuerdo de su hermano y de Sotero Mazo, vecino de Ermua (Vizcaya) que también murió a manos de la banda terrorista.

Fue todo un gesto de entereza ante el jefe del Ejecutivo que ha acercado al asesino de su hermano, el etarra Javier García Gaztelu, alias Txapote, y que ha pactado con Bildu, los herederos del brazo político de ETA que se niegan a condenar el asesinato de Miguel Ángel.

Si bien el alcalde socialista de Ermua, Juan Carlos Abascal, intentó que Marimar no interviniera este domingo, finalmente su denuncia pública hizo que el regidor rectificara. En el PP siempre hubo la sospecha de que Moncloa estaba al tanto del pretendido veto. Sin embargo, la diputada del PP defendió en todo momento que debía estar en este homenaje para «defender la memoria de mi hermano».

Y así fue, no sólo la defendió de palabra, sino también con hechos. Cuando el presidente del Gobierno fue llamado a la tribuna por la presentadora del acto, autoridades y otros asistentes al pabellón Miguel Ángel Blanco aplaudieron a Sánchez. No lo hizo Marimar. Y tampoco cuando el jefe del Ejecutivo socialcomunista acabó su discurso, en el que llegó a decir que «Euskadi y España son países libres», en un guiño a sus socios separatistas de Bildu. Precisamente, los proetarras no acudieron a la convocatoria por la presencia del rey Felipe VI.

Sánchez también se dirigió directamente a Marimar para decirle que «ni todos los actos de reconocimiento, ni la entrega de condecoraciones ni las medidas de carácter asistencial de apoyo, ni los homenajes serán nunca suficientes para compensar la ausencia de tu hermano Miguel Ángel».

Frío saludo

Ya de partida, mientras el monarca estuvo muy cercano con Marimar, el saludo entre ella y Pedro Sánchez, en cambio, fue tan frío como breve. De pura cortesía, nada más. Posteriormente, cuando la hermana de Miguel Ángel Blanco tomó la palabra, agradeció especialmente al Rey su presencia y el hecho de estar «siempre al lado de las víctimas, defendiendo la verdad, memoria, dignidad y justicia». «Saber que contamos con su respaldo es para las víctimas algo esencial», subrayó.

En cambio, a Sánchez ni lo mencionó, aunque advirtió de que «la justicia y la verdad deberían ser siempre la prioridad de un Gobierno». «Lo contrario ni es justo ni es decente», recalcó Marimar Blanco en plena polémica por la ley de ‘Memoria Democrática’ pactada por el Ejecutivo de PSOE-Podemos con los proetarras. «ETA y Bildu sois la misma cosa», sentenció.

«No negocie»

Previamente, en declaraciones a los medios antes del acto institucional, la hermana de Miguel Ángel Blanco instó a recuperar la «unidad política y social» que se produjo como consecuencia del secuestro y asesinato de su hermano y exigió al Gobierno que «no negocie» con quien «no ha condenado» ese asesinato, en referencia a Bildu.

Blanco recordó que su hermano era un joven de «tan solo 29 años, inocente, un concejal constitucionalista» que decidió «dar el paso a la política para defender la libertad, la convivencia democrática y la pluralidad». «Por ello y por estos principios básicos le arrebataron su vida», lamentó.

«Hoy 25 de años después vengo aquí, no sólo a recordar la memoria de mi hermano, sino, con ella, la de todas y cada una de las víctimas del terrorismo como siempre hacemos todas y cada una de las víctimas cada vez que acudimos a un acto de homenaje», enfatizó Marimar.