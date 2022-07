Abucheos y gritos de «¡Fuera, fuera!» a Pedro Sánchez en Ermua en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este domingo abucheos y gritos de «¡Fuera, fuera!» en la ofrenda floral del homenaje institucional al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por la organización terrorista ETA hace 25 años.

Si bien los discursos han tenido lugar en el interior del pabellón Miguel Ángel Blanco de Ermua, a continuación, ya en el exterior, las autoridades han realizado una ofrenda floral ante la escultura cedida en 2002 por el artista Agustín Ibarrola al municipio. El primero en depositar un clavel ha sido el rey Felipe VI, que ha sido recibido con aplauso y vivas.

En cambio, no ha ocurrido lo mismo con Pedro Sánchez, quien tras el monarca se ha dirigido a depositar el clavel entre abucheos y gritos de «¡Fuera, fuera!» de ciudadanos situados en un lateral del acto, celebrado en el parque de San Pelayo de la localidad vizcaína. Asimismo, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, también ha sido abucheada.

Al acto han asistido también el lehendakari, Íñigo Urkullu, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, la presidenta de las Juntas, Ana Otadui, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, así como consejeros del Gobierno vasco y el alcalde del municipio, Juan Carlos Abascal, del PSOE. Precisamente, este regidor intentó vetar en principio la intervención de Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, y sólo tras denunciarlo públicamente la diputada del PP, Abascal rectificó.

También han acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, además de representantes sociales y sindicales. Del mismo modo, la cita ha contado con la asistencia de representantes de Covite, así como familiares de Sotero Mazo, vecino de Ermua muerto a manos de ETA en 1980, al quien también se ha recordado.

Por el contrario, no han asistido otras asociaciones de víctimas como la AVT o Dignidad y Justicia y tampoco han estado presentes miembros de Vox ni el ex presidente José María Aznar, que sí lo hizo el día anterior en un homenaje del PP. Por su parte, Bildu no ha acudido, a diferencia del año pasado, por la presencia del Rey.

Tensión

A lo largo de la jornada, se ha evidenciado la tensión y las diferencias entre populares y socialistas, ya que, en declaraciones a los medios de comunicación fuera del acto, el PP ha vuelto a reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez que pacte con Bildu, una formación que no ha condenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, mientras que los socialistas han recordado a este partido su lucha contra ETA y han criticado que el principal partido de la oposición «demonice» la Ley de ‘Memoria Democrática’ pactada por el Gobierno con los proetarras, según recoge Ep.