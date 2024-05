El Museo Reina Sofía, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun, ha reculado y finalmente cambiará el título, considerado como antisemita, de un «programa especial» artístico del centro. Se llamaba «Desde el río hasta el mar», un lema que utiliza el grupo terrorista Hamás para pedir la eliminación de Israel y de todos sus ciudadanos, tal y como denuncian varias asociaciones en favor de los derechos judíos. Ahora se llamará «Encuentros de pensamiento crítico. Solidaridad internacional con Palestina».

En una nota que ha publicado el centro este jueves, ha expresado que «algunos sectores de la sociedad civil han señalado que el título dado a una de las actividades de esta temporada conllevaba una connotación que resultaba ofensiva para ciertas comunidades».

El Museo Reina Sofía ha explicado que la intención del organismo es la de «buscar espacios de encuentro a través de la cultura y del debate intelectual». Con motivo de ello, «ha decidido aportar un nuevo título que define el programa de forma clara», ha apostillado el centro. Por tanto, a partir de este jueves el nuevo título de la exposición es «Encuentros de pensamiento crítico. Solidaridad internacional con Palestina».

Desde el organismo inciden en que la actividad se ha diseñado con base en «la situación de emergencia que atraviesa Gaza desde octubre de 2023». «La intención de este programa es crear espacios colectivos de pensamiento crítico sobre el complejo escenario geopolítico actual, así como apoyar a artistas y comisarios palestinos a fin de conectar sus luchas y vivencias», subraya el Reina Sofía.

«Lema antisemita»

En un principio, el museo anunció la organización de un programa especial de actividades artísticas bajo el polémico nombre de «Desde el río hasta el mar». El centro alegaba que se trataba de un acto de «respeto a la vida —y en ningún caso desde el aliento a la guerra o a la violencia, ni referido de ningún modo a la desaparición del Estado de Israel—». Además, argumentaban que se trataba de un «poético lema utilizado desde los años 60 como reivindicación de la libertad y la igualdad de derechos de los palestinos».

Sin embargo, el lema «desde el río hasta el mar» está considerado como una expresión «antisemita» por el American Jewish Committee, una de las asociaciones de Estados Unidos más antigua que defiende los derechos judíos frente al antisemitismo.

Se trata de «un llamado a las armas común para los activistas pro palestinos, especialmente los activistas estudiantiles en los campus universitarios», según esta asociación. Y añaden que lo utilizan «desde el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) hasta Hamás».

Entonces, tanto la Embajada de Israel en España como la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) se posicionaron en contra. La última institución en pronunciarse fue el Consejo Internacional de Museos, concretamente, la delegación del Estado judío (ICOM Israel). Este martes se mostraron «profundamente preocupados» por el título de esa actividad, sobre todo porque se etiquetaba, en un principio, como un «lema poético».

Todo ello ya ha sido corregido en la página oficial del programa de actividades. Sin embargo, lo que no ha cambiado, al menos hasta la mañana de este jueves, es la imagen que aparece ilustrando el anuncio del acto. En ella se puede leer el lema en inglés «From the river to the sea, Palestine will be free», es decir, en español, «Desde el río hasta el mar, Palestina será libre», expresión que las asociaciones en favor de los derechos de los judíos han denunciado como antisemita.

El programa especial tiene lugar entre el 8 de mayo y el 30 de septiembre. Desde el propio museo explican que el programa incluye «una variedad de formatos e iniciativas». Entre ellas, hay «conferencias, conversaciones, encuentros con artistas palestin+s [sic], cápsulas sonoras, una publicación de la confederación de museos L’Internationale, o la sexta edición del Picnic del barrio».