El municipio del PSOE en Madrid que desafía a Urtasun: gasta 20.000 € más en toros

El Ayuntamiento socialista de San Martín de la Vega ha ampliado en 20.000 euros los gastos en toros en sus fiestas, a pesar de la cruzada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido contra la Fiesta Nacional. El Consistorio liderado por Rafael Martínez Pérez se ha desmarcado del discurso del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia ante la «preocupación por el bienestar animal» de la sociedad.

Un sentimiento de preocupación que no parece producirse en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, que en las fiestas celebradas la semana pasada dedicó el 30% de su presupuesto a eventos taurinos. Concretamente, el Consistorio socialista elevó en 20.000 euros este gasto, hasta alcanzar los 77.400 euros. Una partida que sobrepasa de lejos a otros gastos como, por ejemplo, la contratación de la Orquesta Panorama -una de las más importantes de España, con un caché de 28.435 euros-.

Así, mientras desde el Gobierno central se criminalizan los eventos taurinos con la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia -instaurados por José Luis Rodríguez Zapatero en 2013- los municipios y pueblos de España siguen impulsando y protegiendo estos festejos populares, incluso aquellos en los que Gobierna el PSOE.

Sin embargo, en un ejercicio de censura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la figura de Urtasun, ha decidido eliminar estos galardones, asegurando que la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa, según los datos del periodo 2021-2022, solamente en el 1,9% de la población. Unas cifras que no parecen confirmarse en el municipio madrileño de San Martín de la Vega, dónde se ha conseguido «récord de participación en muchos de los eventos programados».

Pese a que esta decisión es del Gobierno de Sánchez, lo cierto es que, algunas voces socialistas han decidido ponerse de perfil, con el objetivo de no perder votos en aquellos lugares con una importante tradición taurina. Es el caso de Enma López, portavoz del PSOE en Cibeles, que ha afirmado que los toros no son una cosa ideológica. «Los toros probablemente tengan un componente mucho más territorial que cualquier otra cosa. Por eso, el PSOE tiene una postura plural al respecto a la tauromaquia. No estamos a favor, ni en contra», aseguraba.

Es más, ante las numerosas críticas que despertó esta decisión, el propio Ejecutivo ha tenido que salir al paso de esta polémica. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha remarcado que desde el año 2013 la tauromaquia en España está considerada como patrimonio histórico y cultural y es por ello que «no corre riesgo», ya que hay una «protección legal» desde hace más de una década.

El PSOE financia los toros

La tradición taurina en España es innegable. Y el PSOE sabe que la importancia que tienen los toros en muchos pueblos y municipios de nuestro país. Así, las autonomías presididas por el PSOE eran las que más dinero público destinaban a las fiestas taurinas, superando de largo los 27 millones de euros en el año 2019.

Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, destinó más de 17 millones de euros para los más de 8.500 eventos taurinos que se celebran en la región, siendo la autonomía que más dinero público otorgó de toda España. La que más, pero no la única: Castilla-La Mancha y Navarra fueron dos de las cuatro que más destinaron a estos eventos. La autonomía de Emiliano García-Page asignó 5,4 millones a estos festejos, siendo la tercera comunidad que más dinero público destinó. Por su parte, la región de Javier Lambán dedicó 8 millones de euros en 2019 a estos festejos taurinos.

Extremadura es también una de las provincias españolas donde más gastan en festejos populares con toros. En total, esta comunidad del PSOE presidida por aquel entonces por Guillermo Fernández Vara destinó cerca de dos millones de euros de dinero público a los toros. En Navarra, aunque sólo el 28% de sus municipios organizan algún tipo de festejo, la región presidida por la socialista María Chivite asignó 2,3 millones para estas celebraciones.