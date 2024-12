Ultimátum de Puigdemont a Sánchez tras la cumbre de Zúrich: «Estamos preparados para romper con el PSOE»

Junts ha celebrado este sábado su Consejo Nacional en la localidad catalana de Villaseca (Barcelona), un acto en el que ha intervenido de forma telemática el ex presidente catalán y líder de la formación, Carles Puigdemont. Justo cuando el pacto de Junts con el PSOE hace aguas, tras una reunión mal avenida este viernes en Zúrich entre el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Puigdemont, tal y como ha desvelado OKDIARIO. Ha sido la primera vez que Puigdemont hablaba públicamente tras su propuesta a Pedro Sánchez para que se someta a una moción de confianza, a la que el presidente ha cerrado la puerta. «Estamos preparados para todo», ha señalado en referencia a la posibilidad de «romper el pacto con el PSOE» que sostiene a Sánchez en Moncloa.

«Nuestros diputados en Madrid son decisivos». Puigdemont ha querido recordar a Sánchez, ante toda la dirección de su partido, que la posición de fuerza de Junts ante el PSOE no es un «farol». Y que el pacto de legislatura al que llegaron atraviesa un momento crítico, tal y como desvela este sábado OKDIARIO tras el encuentro celebrado en Suiza.

El líder de Junts ha recalcado que la formación se debe exclusivamente a sus votantes, no a sus pactos. «Que nadie piense que no mantendremos la posición. Estamos preparados para todas las eventualidades. Pero sabed que no nos sobra el tiempo y hay que estar preparados para lo que venga si se rompe el pacto con el PSOE. Por nuestra experiencia, no nos conviene el optimismo, y debemos asumir los costes políticos y personales». Para evitarlo, ha señalado, sólo hay un camino: «Queremos hechos».

«Es un balance obligado, en los Presupuestos actuales no tienen nuestro voto a favor. Como Sánchez es un incumplidor persistente, ya avisamos que todas precauciones son pocas. El balance no es bueno, es desolador, más de incumplimientos que de cumplimiento. Las cosas no pueden continuar así. Nosotros hicimos un acuerdo a consecuencia de un pacto político para crear unas condiciones con las que hablar del conflicto catalán, no resulto. Debíamos crear las condiciones, y una era la amnistía. Qué es eso de que tengamos que reunirnos fuera de casa. Tú no puedes negociar con esa amenaza permanente de acabar en prisión. El acuerdo era para crear esas condiciones de negociación».

Puigdemont ha señalado que su partido tiene «cuatro puntos cardinales: nación, progreso, libertad e independencia», y que lo que se salga de ahí será contradictorio para el pacto con el PSOE. Además, ha remarcado la importancia de la entrega de las competencias en inmigración y la integralidad de la fiscalidad a Cataluña.

«No vamos de farol»

«La palabra normalidad no puede aparecer en el diccionario de cualquier formación política catalana, ni normalidad ni estabilidad. Un partido tan españolista y sectario como el PSC nunca había tenido tanto poder, puede ser devastador para nuestra nación», ha señalado Jordi Turull, secretario general de Junts, antes de dar paso a Puigdemont.

«Esta semana, Puigdemont ha hecho un balance de ese pacto con el PSOE. Quieren mantenerse en el poder por el poder. Así, el PSOE no puede seguir ni un día más. Quien paga para perpetuar a los golpistas con toga es el PSOE, no Junts», ha indicado Turull, que ha lanzado a Pedro Sánchez un aviso contundente: «No vamos de farol, lo hemos demostrado en muchas votaciones», recuperando las mismas palabras que la portavoz parlamentaria Miriam Nogueras usó esta semana en el Congreso de los Diputados.

Cumbre en Zurich

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viajó con urgencia a Bruselas el pasado miércoles para mediar en la crisis entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, apenas dos días después de que Carles Puigdemont exigiera al actual presidente someterse a una moción de confianza.

Zapatero, considerado el negociador de confianza de La Moncloa, busca apaciguar las tensiones con los independentistas en un momento crítico para el Ejecutivo. La intervención se produce después de que Puigdemont lanzara una seria advertencia a Sánchez el pasado lunes, acusándole de estar incumpliendo los términos del acuerdo de investidura por el que su formación permitió a Pedro Sánchez llegar a la presidencia.

«Sigue demostrando que no es de fiar, aumenta nuestros recelos», declaró el líder de Junts, quien además de solicitar la moción de confianza, manifestó su reticencia a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Durante el encuentro con Zapatero, Puigdemont fue tajante: «No podemos negociar los presupuestos con unos incumplidores».

La visita del ex presidente cobra especial relevancia ante la proximidad de las negociaciones presupuestarias, fundamentales para la estabilidad del Gobierno de coalición, que depende del apoyo de las fuerzas independentistas para sacar adelante sus iniciativas legislativas.

Desde el Gobierno fingen estar muy tranquilos con los órdagos de Puigdemont -«amenazas vacías»- pero lo cierto es que Zapatero tuvo que salir de urgencia por petición de Sánchez a apagar los fuegos monclovitas.

«No vamos de farol», advirtió la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, en los días previos al encuentro, dejando claro que su formación está dispuesta a romper su alianza con el PSOE si no se materializan los compromisos acordados. De hecho, el pasado miércoles, en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso, Nogueras no pudo ser más expresiva al exigir a Sánchez: «Mueva el culo y pague lo que le debe a los catalanes».

El presidente confirmó que «va a cumplir sus acuerdos» de investidura con el partido de Carles Puigdemont. Las declaraciones de Nogueras subrayan la firmeza de Junts en sus exigencias y la fragilidad de los pactos actuales.