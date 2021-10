Se hacen llamar los «Bricoheroes» (sin acento en catalán) y esta vez se han pasado de la raya. Tanto que a estos héroes de ciertos sectores del independentismo les han tenido que censurar en TV3 por hacer una broma sexual sobre la Reina Letizia y la princesa Leonor.

Lluís Jutglar (Peyu) el alma del dúo que hace este programa junto a Jair Domínguez, se queja de que les hayan cortado el fragmento en cuestión -todo un monumento al sexismo y, sobre todo, al mal gusto- y lo ha difundido a través de su cuenta de Twitter. Afirma que TV3 sólo les ha dicho que el gag «es machista y una televisión pública no puede emitirlo».

Bricoheroes! 🤘🏼🔥🛠

D’aquí a 1 hora s’estrenarà el primer capítol de la 3a i última temporada. @tv3cat ens n’ha fet retirar un fragment. El que veureu a les 22:00 no és exactament el que nosaltres vam crear. Hem d’acatar-ho però no hi estem d’acord.

❌FRAGMENT CENSURAT ❌ Fil👇🏼 pic.twitter.com/Zch1JqrfR1

— Peyu (@enpeyu) October 24, 2021