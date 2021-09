La televisión autonómica TV3 entrevistó a un ex preso de Guantánamo que defendió que «el terrorismo no debería ser delito en ningún país democrático». Todo ello sin que la entrevistadora le cortase o interrumpiese en estas declaraciones. Ocurrió en el último programa de Preguntes Freqüents, presentado por la periodista Cristina Puig.

El entrevistado fue Mohamedou Ould Slahi, el ciudadano mauritano que pasó 14 años en el centro penitenciario de Guantánamo sin cargos oficiales, sin pruebas y sin que fuese juzgado. Fue detenido en 2002 y puesto en libertad en octubre de 2016. Todo ello tras los atentados del 11-S en Estados Unidos. Es autor del libro Diario de Guantánamo, unas memorias que relata su estancia en la prisión con varios tienes de humor negro. La obra se convirtió en un éxito de ventas y el pasado mes de marzo se estrenó la película basada en este mismo libro: The Mauritanian.

TV3 entrevistó a Slahi a distancia, puesto que él se encontraba en Nuakchot, la capital de Mauritania. Se utilizó una traducción simultánea del inglés al catalán. El programa fue el pasado sábado. Unos días antes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón procesó por pertenencia a organización terrorista a los 13 presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados a la Operación Judas, siguiendo así el criterio de la Fiscalía. Además, a nueve de ellos se les imputa tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

El entrevistado defendió que «el terrorismo no debería ser delito en ningún país democrático». «Pasé 15 años en prisión y 20 años en total, porque no me dejaban salir de mi propio país. Pero nunca me acusaron de ningún delito. Porque tenemos que entender, y esto es muy importante, la democracia en todo el mundo fue una de las principales víctimas del 11-S. Y el terrorismo, y lo voy a decir muy claramente, no debería de ser delito en ningún país democrático. Porque esto sirve para castigar a la gente que no son delincuentes. Lo utilizan los regímenes dictatoriales para castigar a la disidencia política», aseguró Mohamedou Ould Slahi.

Todo este argumentario no fue cortado en ningún momento por la presentadora, que optó por realizarle otra pregunta.

«He perdonado a todos»

Mohamedou Ould Slahi afirmó también que fue acosado sexualmente por el personal de Guantánamo «en tres ocasiones». «Me acosaron sexualmente en tres ocasiones, diferentes personas, también hombres. Y me golpearon, hasta que me rompieron las costillas», señaló.

Por otro lado, también admitió que ha «perdonado» a todas las personas implicadas en su detención. «He perdonado a todos. Perdono a los mauritanos, perdono a los norteamericanos, a los jordanos y a la gente de diferentes países que participó en todo esto. No busco venganza, porque mi venganza es el perdón», zanjó en su entrevista en TV3.