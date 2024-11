Un testigo confirma a la Policía el relato de Aída Nízar: «Un personaje intentó propasarse con ella»

Un testigo ha confirmado a la Policía que Aída Nízar le contó en el año 2015 que había sido víctima de una agresión sexual. En la declaración ante los agentes a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el jefe de la revista en la que trabajaba Aída Nízar en mayo del año 2015, confirma que el día de los hechos la reportera le contó indignada que habían abusado sexualmente de ella durante un acto político. Sin embargo, Aída Nízar, no le dijo que el agresor fue Íñigo Errejón: «Me contó que un personaje se abalanzó sobre ella e intentó propasarse, pero no me dijo la identidad de esta persona, ni en ese momento ni posteriormente».

La comparecencia del testigo ha tenido lugar en las dependencias de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Barcelona pasadas las 11:30 horas de este 13 de noviembre. En su ampliación de denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual, Aída Nízar mencionó que le había relatado los hechos al dueño de la revista en la que trabajaba el mismo día de la presunta agresión sexual. Los agentes han localizado en Barcelona a esa persona y le han llamado a declarar. El testigo se ha prestado voluntariamente ante los agentes.

En su declaración, Ramón A. propietario de la revista «Xoow Magazine» cuando sucedieron los hechos, cuenta: «Que le une una relación de amistad con Aída Nizar y que la misma colaboraba en aquel periodo escribiendo artículos dentro de una sección de dicha publicación». Preguntado si conoce los hechos denunciados por Nízar ese día de mayo de 2015 el testigo responde que sí: «Que envió a Aída a cubrir el acto «Tiempos de cambio, tiempos constituyentes» en un lugar que no recuerda de Barcelona, y que tras el acto se encontró personalmente con Aída Nízar».

Fue entonces cuando, según el testigo, Aída le relató lo siguiente: «Que en dicho acto al que había acudido sola, había un personaje que se abalanzó e intentó propasarse con la misma, no dándole más detalles sobre el hecho, ni la identidad de esta persona, ni en ese momento, ni posteriormente». Nízar no le mencionó que el presunto autor de la agresión sexual había sido, según ella, Ínigo Errejón.

El testigo sí cuenta a la Policía en su declaración que la reportera le dijo que «en el lugar se encontraba la señora Ada Colau, no recordando más nombres». La declaración termina apuntando que Aída Nízar siguió realizando colaboraciones con la publicación tanto en Madrid como en Barcelona hasta el año 2020, fecha en la revista suspendió su actividad por la crisis del COVID.

La denuncia de Aída Nízar

El lunes 28 de octubre, tras conocerse la primera denuncia de una presunta víctima de Íñigo Errejón, Aída Nízar denunció al político por agresión sexual. «Errejón me hizo sentir humillada, vejada, baboseada y repugnada», así describía la reportera su encuentro con el ex portavoz parlamentario de Sumar durante un acto político en el que según la denunciante: «Me dio un fuerte azote en las nalgas y luego me amenazó». Todo ello en público y ante Ada Colau, Xabier Domènech y otros políticos.

La denuncia fue interpuesta en la comisaría de la Policía Nacional en Marbella y hacía referencia a hechos que presumiblemente tuvieron lugar el mes de mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, en un acto que Nízar cubría para una revista catalana. Posteriormente, Nízar presentó una ampliación de la denuncia rectificando el lugar de los hechos. Según ella, en su primera comparecencia ante la Policía se equivocó y dijo que los hechos fueron en Madrid, cuando en realidad habían sucedido en Barcelona.

En ambos escritos, Aída Nízar explicaba: «Fue al finalizar el acto cuando Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí, y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección». A continuación, según la reportera, le «besó en la mejilla derecha», dejándole «restos de saliva» a la vez que le «pedía el teléfono».

Un azote en las nalgas y amenazas

Ante esta situación, continúa la denunciante, apartó bruscamente a Errejón pero «él se volvió a acercar» y le dio «un fuerte azote en las nalgas en presencia de todos los allí presentes, entre los que se encontraban Ada Colau y Xabier Domènech». Tras esto, le susurró al oído: «A ver bonita, cuánto vas a tardar en seguir trabajando en Cataluña».

En su denuncia, la reportera cuenta que se marchó del lugar, sintiéndose «humillada, vejada, baboseada y repugnada» y que, efectivamente, tras los hechos no volvió a conseguir trabajar en Cataluña.

En la posterior ampliación de su denuncia, días después, Aída Nízar se reafirmó en los hechos y dio el teléfono de un testigo al que habría contado lo que había sucedido con Errejón. Ese es el testigo que hace unas horas ha declarado ante la Policía.