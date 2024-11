El caso contra Errejón por agresión sexual queda en suspenso por la baja de la abogada de Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha decidido suspender temporalmente la causa abierta contra el ex diputado Íñigo Errejón por presunta agresión sexual, a la espera de que la abogada de la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, se reincorpore tras una baja médica. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha acordado suspender tanto las declaraciones programadas para este martes como «todas las actuaciones y plazos del presente procedimiento» hasta que la letrada de Mouliaá presente su alta médica.

El juez señaló que Mouliaá se negó a designar a otro abogado de su confianza para sustituir a su representante, lo que ha provocado la «imposibilidad de continuar con el procedimiento». El archivo provisional busca evitar que transcurran los plazos de instrucción establecidos por la ley, tal y como recordó el juez. Inicialmente, estaba previsto que ambas partes prestaran declaración ante el juez este martes.

En su denuncia, consultada por OKDIARIO, Mouliaá narra hechos que se remontan a una noche de finales de septiembre de 2021. Según su relato, tras alrededor de un año de comunicación por redes sociales, Errejón la invitó a la presentación de su libro. Después del evento, ambos fueron a un bar cercano, y Mouliaá, que tenía previsto acudir a una fiesta en casa de un amigo, le invitó por cortesía. Para su sorpresa, Errejón aceptó.

De acuerdo con el relato de Mouliaá, en el coche Errejón mostró una «actitud dominante» y, en el ascensor, presuntamente la sujetó de la cintura y la besó «violentamente», dejándola sin respiración. En la fiesta, tras bailar y charlar con otros invitados, la habría llevado por la fuerza a una habitación, donde se produjeron varios tocamientos «sin el consentimiento» de la actriz.

Mouliaá denuncia que Errejón le quitó el sujetador y le dirigió frases «lascivas» como «cómo me pones», luego la empujó sobre la cama, expuso sus genitales y le hizo tocamientos. «Paralizada», ella le expresó su deseo de regresar a la fiesta. Según su testimonio, Errejón le propuso salir de la habitación con la condición de que en 20 minutos ambos debían marcharse. Tras pasar un tiempo más en la fiesta, ambos regresaron al domicilio del político en el mismo coche.

Ya en la residencia de Errejón, y «sin mediar palabra», él reanudó los tocamientos. Ella comentó que se sentía muy incómoda y que la situación le parecía «muy violenta». Finalmente, le dijo: «Íñigo, sólo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo», concluyendo así el relato de la denuncia.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que los hechos denunciados por Mouliaá el 24 de octubre ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) podrían constituir un delito de agresión sexual, con penas de 1 a 5 años de cárcel.

«Impunidad»

En las últimas horas se ha pronunciado sobre el caso la coportavoz de Más Madrid y su ex pareja, Rita Maestre. Considera que al causa «trata sobre el sentimiento de impunidad de algunos hombres con poder» y la fortaleza del feminismo. Tras una entrevista en La Sexta, ha expuesto: «Será la justicia quien determine las responsabilidades penales de Errejón, si las hubiera. Sin embargo, su salida inmediata de la política responde más a la incompatibilidad entre el compromiso feminista por la igualdad, que debería guiar el espacio de la izquierda, y ciertas conductas hacia las mujeres: abuso de poder, dominación y maltrato, antítesis del feminismo», explica Maestre en su publicación.

Rita Maestre aclara que «esto no tiene que ver con prácticas sexuales de un tipo u otro; nadie debería juzgar la intimidad y la sexualidad libre y consentida entre adultos». «Esto trata del sentimiento de impunidad que sienten algunos hombres con poder, ya sea en la política, la empresa, los medios de comunicación o cualquier otro ámbito donde lo ejerzan», agrega.

Rita Maestre subraya que los políticos tienen «un nivel de exigencia más alto que cualquier persona anónima», lo cual le parece justo. «Nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero nuestros errores afectan también a quienes nos rodean, a la militancia que da la cara por nosotros, a nuestras ideas», añade.

«Que algunas midamos cada acto desde esa responsabilidad y que otros utilicen su posición para ejercer dominación y poder misógino, creyéndose impunes, es otro ejemplo del machismo estructural que debemos erradicar», insta.

En relación a una posible persecución injusta de Errejón, la líder local de Más Madrid cree que, gracias al feminismo, la sociedad es «más consciente de la necesidad de combatir las violencias cotidianas y las situaciones de abuso». «Es cierto que la reacción social actual ante estos casos no es la misma que recibió Nevenka Fernández en 2001. Afortunadamente, eso ha cambiado. Pero eso no significa que no debamos tratar el debate público en redes y medios con la reflexión y complejidad que merece», señala.

También critica que «poner el foco en una supuesta persecución desproporcionada contra quien aún no ha sido capaz de pedir perdón por el daño evidente a mujeres concretas distorsiona el debate». «Esto trata del feminismo. Hace veinte años, al político misógino se le encubría o justificaba. Hoy, en menos de una semana está fuera de la vida política. Todo ha cambiado para mejor gracias al feminismo», subraya Maestre.

Por último, recordó que, aunque aún no han logrado erradicar las prácticas misóginas, sí han cambiado la manera en que se gestionan. «Eso es el feminismo, un logro colectivo de millones de mujeres. En momentos difíciles, debemos recordar que unidas somos fuertes», concluye.