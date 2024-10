Aída Nízar ha regresado a la comisaría de la Policía Nacional en Marbella para ampliar su denuncia por una presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón y rectificar que los hechos sucedieron en Barcelona y no en Madrid como había especificado en primera instancia. En la ampliación de denuncia efectuada en la tarde del miércoles, Nízar asegura que tiene un testigo que podría confirmar de manera indirecta los hechos. Esta persona era su superior en la revista para la que trabajaba en ese momento y , al que le relató verbalmente todo lo ocurrió. «Por favor, Ramón, le ruego que nunca me vuelva a enviar a un acto en con este baboso, salido y pervertido», eso es lo que le dijo Nízar por teléfono a su jefe, tal cual relata en esta nueva visita a comisaría.

Nízar se ha vuelto a presentar en la comisaría de Marbella pasadas las 17:30 horas de éste miércoles para ampliar su denuncia por una supuesta agresión sexual de Íñigo Errejón y explicar que «los hechos ocurridos el día 24 de mayo de 2015 tuvieron lugar en otro ‘espacio abierto’ de Barcelona (y no en Madrid)». Según Aída, «reconoce que en su denuncia tuvo ese lapsus de localización debido al enorme transcurso de los años, si bien continúa corroborando que acudió al acto de la Universidad Complutense de Madrid, allí no ocurrieron lo hechos narrados sino en Barcelona donde se celebró el mismo acto con el mismo contenido y título «Tiempos de cambio, tiempos constituyentes».

Según la denunciante, el lapsus viene motivado porque el contenido en catalán y los organizadores de los mítines eran los mismos, Xavier Domènech y Ada Colau, así como otros dirigente políticos.

Un testigo de referencia

Aída Nízar aporta otra novedad en esta segunda visita a comisaría. Esta vez quiere hacer constar que tras el altercado con Íñigo Errejón recibió una llamada telefónica de su jefe, Ramón, preguntándole el motivo por el que había abandono el acto tras la supuesta agresión de Errejón y al que le contó los hechos que denuncia. Por lo tanto, ésta persona no sería un testigo directo de los hechos, sino un testigo de referencia que ha tenido conocimiento de lo ocurrido de forma indirecta a través de terceros.

Según Nízar, durante la conversación ella le dijo a Ramón: «Por favor Ramón, le ruego que nunca me vuelva a enviar a un acto con este baboso, salido y pervertido, lo he pasado muy mal». Al preguntarle este hombre por lo que había sucedido, Nizár asegura que le dijo: «Ramón, Errejón me ha dado un beso dejándome todas sus babas en la cara, me ha dado un fuerte azote en las nalgas reprochándome mi retrógrada condición política, me ha apretado contra sus partes y yo le puedo asegurar que este tío estaba empalmado».

Su jefe, tal y como relata en esta ampliación de denuncia, le dijo que había hecho muy en irse, a lo que ella respondió: «He preferido evitar cualquier escándalo y me he marchado porque me sentía humillada, porque nadie ha hecho nada y todos lo han visto, allí estaba Ada Colau mirándome de frente en vez de defenderme».

Una vez ha relatado toda la conversación que mantuvo con su jefe el supuesto día de los hechos, Aída Nízar ha entregado a la Policía el teléfono móvil del testigo y ha asegurado que ésta persona se ofrece a comparecer si fuera necesario. Ante la pregunta de si tenía alguna prueba o mensaje por escrito de esa conversación con su jefe o con otra persona a la que le relatara los hechos, Nízar ha explicado en la ampliación de la denuncia que en aquella fechas no tenía WhatsApp.