Con la autoridad y el desparpajo que dan 89 años, Ramón Tamames se ha permitido espetarle a Pedro Sánchez en mitad de su réplica que se estaba alargando demasiado. Al candidato se le ha podido escuchar: «Que usted venga con un tocho de 20 folios…». Consecuentemente, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha visto obligada a llamarle la atención para explicarle algo que el aludido conoce muy bien de sus tiempos de diputado: «No puede interrumpir con el presidente en uso de la palabra».

«Señor Tamames, sólo estoy contestando a sus preguntas», ha proseguido Sánchez cuando Batet le ha vuelto a dar la palabra. «…Estaba hablando de la gestión forestal y la sequía…». Una frase en la que el presidente del Gobierno no ha podido evitar cierta sorna.

Sonrisas y aplausos

Mientras, en el hemiciclo se han escuchado aplausos en apoyo a la queja de Tamames -que ha seguido protestando aunque de forma inaudible- y también a favor de Sánchez. Y, sobre todo, lo que se han visto han sido muchas sonrisas de comprensión con el nonagenario candidato de la moción de censura de Vox.

El hecho es que el veterano profesor llevaba en ese momento ya cuatro horas largas de debate, quizá demasiado tiempo para permanecer sentado en el escaño que le han habilitado en la bancada de Vox. Sobre todo cuando le han hecho esperar más de dos horas para poder intervenir y leer su discurso.

Por suerte para Tamames -y para la presidenta de la Cámara- no se le ha podido escuchar durante toda la intervención de Sánchez, ya que se le ha visto no sólo gesticular, sino responder prácticamente todo el tiempo. Batet no ha tenido que llamarle la atención en más ocasiones mientras el presidente seguía con una réplica que no parecía tener fin. Hora y media después…