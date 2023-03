El candidato a la Presidencia del Gobierno, Ramón Tamames, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, explicarán este jueves en una rueda de prensa en el Congreso los motivos y los objetivos de la moción de censura contra Pedro Sánchez que se debatirá los próximos días 21 y 22 de marzo.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, quien ha destacado que Tamames y Abascal, que comparecerá antes los medios a las 11:00 horas en la sala de prensa del Congreso, están de acuerdo en el propósito de la moción, que es poner de manifiesto la necesidad de disolver las Cortes Generales y convocar inmediatamente elecciones.

Asimismo, el portavoz de Vox ha remarcado la necesidad de «hacer un análisis» sobre como ha evolucionado el Gobierno durante esta legislatura. En este sentido, el dirigente de Vox ha revelado que la intervención de Abascal supondrá «un breve recordatorio» sobre lo que está suponiendo esta legislatura para España. «Desde las maletas de Delcy hasta el caso Mediador. Son tantos escándalos que a veces resulta muy difícil acordarse de todo lo que ha pasado», ha dicho.

En cuanto al discurso de Tamames, Espinosa de los Monteros ha subrayado que el candidato no desgranará un programa de Gobierno puesto que la moción de censura, en el caso de triunfar, sólo servirá para disolver las Cortes y convocar elecciones generales. «El propósito es que alguien que no es de Vox, que no concuerda en muchas cosas con Vox, sí concuerda en una cosa: en que este Gobierno es un desastre y que hace daño a España», ha recalcado.

Fuentes cercanas al economista han reconocido a OKDIARIO que su intervención «tendrá poco de batalla cultural» y que será más bien una disertación «técnica y elevada» sobre el estado actual de la nación española. Aunque también han añadido que no se abstendrá de realizar críticas hacia aquellos elementos que considere denunciables en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre si las posturas de el catedrático están o no alejadas de las que defiende Vox, el portavoz de la formación verde en el Congreso ha dicho que «cuando le ve en la televisión no está tan alejado de lo que dice Vox» pero que cuando un periódico realiza una entrevista se buscan aquellos aspectos que le diferencian de Vox. «El señor Tamames no es de Vox y Vox no es del señor Tamames. El propósito de esta moción de censura a diferencia de la de hace dos años es que alguien que no es de Vox concuerda en que hay que convocar elecciones», ha señalado.